6 Şubat iyiliklerine Kırmızı Yelek

Haberin Devamı

Hemşire Şeyma Alakuş deprem olduğunda Gaziantep’teki İnayet Topçuoğlu Hastanesi’nde nöbetteydi. Depremi hisseder hissetmez hastalarına koştu. O anlarda hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Ailesi depremden sonra Gaziantep’ten ayrılsa da Şeyma Hemşire 6 ay daha görev yaptı. Daha sonra da ailesinin yanına, Bursa’ya taşındı. Kızılay tarafından İlham Veren Gönüllü Ödülü’ne layık görülen Şeyma Hemşire ödülünü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’dan aldı. 26 yaşındaki Şeyma Hemşire törende ekrana yansıtılan o anları şöyle anlattı:

Haberin Devamı

AKLIMA İLK GELEN ÇOCUKLARDI

“Yerin sarsıntısı ve çıkan uğultu çok kötüydü. O an aklıma servisteki çocuklar geldi. Çaresiz olduklarını biliyordum. Bir de ortopedi hastam vardı. İki odaya birden girdim onları çıkarabilmek için. İlk odaya girdiğimde kız çocuğunu kucağıma aldım. Annesi başucunda yorgunluktan uyuyup sızmıştı. Depremi duymamıştı bile. Çocuğu kaptım, annesine de diğer iki çocuğu alıp hastane dışına, güvenli bir alana çıkarmasını söyledim. Sonra 109 no’lu odadaki ortopedi hastamın yanına girdim. O hastamı da yanındaki oğluna emanet edip başka bir çocuk hastamı dışarı çıkarttım. Sonra tekrar geri girdim. 109 numaradaki hastamı da tekerlekli sandalyeye alıp dışarı çıkardıktan sonra tekrar geri dönüp ikinci kattaki hastaların çıkarılmasına yardım ettim.

ORADA KALMAM GEREKİYORDU

Bir afet oluyordu ve hemşire olarak sorumluluğum hastalarımın güvenliğini sağlamaktı. Hastanenin yıkılıp yıkılmayacağını bilmiyordum. Hiç tereddüt etmedim. Tek bildiğin orada olmam gerektiğiydi. Dışarı kaçmak hiç aklımın ucundan geçmedi. Ailem sonradan görüntüleri görünce çok ağlamışlar. Ama bana söyledikleri şu oldu: ‘Sen bunu yapmamış olsaydın asıl o zaman kızardık.’ Ailemden öğrendiğim önce karşımdakini, sonra kendimi düşünmekti. Yine olsa yine aynı şeyi yaparım.”

Haberin Devamı

NURİCAN GERİDE ‘İYİLİK’ BIRAKTI

Adanalı Nurican Gök, 19 yaşında bir Kızılay gönüllüsüydü. Üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Depremzedelere yardıma koşan ilk isimlerden biri oldu. Birçok şehirde gönüllü olarak faaliyetlere katıldı, günlerce uykusuz çalıştı. Nurican Gök, 5 Kasım 2023’te geçirdiği bir motosiklet kazasında hayatını kaybetse de, Kızılay onu unutmadı. Nurican’a layık görülen Kızılay Özel Ödülü’nü annesi Mevliye Gök ve babası Kemal Gök gözyaşları içinde teslim aldı. Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, acılı anne babayı, “O cennete gitti ama burada size evlatlık yapacak binlerce Nurican var” sözleriyle teselli etti.

Haberin Devamı

MEDYA GÖNÜLLÜSÜ

Kızılay depremde yaptığı yayınlar ve depremzedelerle ilgili çalışmaları nedeniyle CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’e de Medya Gönüllüsü Ödülü verdi. Fulya Öztürk ödülü alırken gözyaşlarını tutamadı.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE

Afyonkarahisar’da yaşayan Ercan Kubaş protez bacaklarının üzerinde koltuk değneğiyle yürüyordu. Depremin ardından ilk otobüse atlayarak yardım için İskenderun’a gitti. Depremzedelere yardım malzemesi dağıttı, çadırların kurulmasına yardım etti. Kızılay da Ercan Kubaş’a ‘Engelleri Aşan Gönüllü Ödülü’nü verdi.

Haberin Devamı

CAN AZERBAYCAN UNUTULMADI

- Evrensel Gönüllü Ödülü Azerbaycan’dan aracına yüklediği yardım malzemeleriyle Türkiye’ye gelen Server Beşirli’ye verildi.