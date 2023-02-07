6 saat dayandı sabah birkaç saniyede yıkıldı

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Kahramanmaraş’ta dün meydana gelen birbirinden bağımsız iki büyük deprem Şanlıurfa’da da çok sayıda canı aramızdan aldı. AFAD tarafından öğle saatlerinde yapılan açıklamada, depremin Şanlıurfa merkez ile Siverek, Bozova, Hilvan ve Birecik ilçelerinde yıkıma neden olduğu bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerinin enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürerken sevindirici haber geldi.

İKİ YARALI KURTARILDI

Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi İpekyolu Bulvarı’nda yıkılan 7 katlı binanın enkazından biri çocuk 2 kişi, ekiplerin yoğun çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı 2 kişi, sedye ile omuzlarda taşınarak ambulansa konuldu. Sağlık durumları iyi olan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Bu binanın karşısında bulunan ve yaklaşık 50 metre mesafede olan, deprem dolayısıyla büyük bölümü boşatılan 6 katlı binanın yıkılması ise kameralara yansıdı. Depremde hasar gören bina, sabah saat 10’da toz duman arasında yerle bir olurken çökme anını çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi. Çökmenin ardından bölgeye, arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi. Çalışmalarda 1 çocuk kurtarıldı.

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AÇIK ALANDA KALIN

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyzagül, yıkılan binaların bulunduğu bölgelere giderek incelemede bulundu. Vali Salih Ayhan, enkaz altında kalanların kurtarılması için vatandaşlardan görevlilere yardımcı olmalarını istedi. Vali Ayhan, “Şu an için vatandaşlarımız güvenli açık alanlarda bulunmalarını istiyoruz” dedi.

Şanlıurfa HAVA DURUMU

EN DÜŞÜK 2 EN YÜKSEK 5: BUGÜN YAĞMURLU

Bugün öğle saatlerine kadar yağmurlu. Çarşamba ve perşembe yağış olmayacak. Cuma, cumartesi karla karışık yağmur bekleniyor. Bugün en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 5, çarşamba en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık 4, perşembe ise en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 5.

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YAKINLARINDAN HABER ALAMAYAN OTOGARA KOŞTU

Kahramanmaraş merkezli 10 ili yıkan depremin ardından, yakınlarına ulaşamayan yüzlerce kişi bölgeye gidebilmek için İstanbul Otogarı’na akın etti.Ailesinin Gaziantep İslahiye’de göçük altında kaldığını öğrendikten sonra otogara geldiğini söyleyen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Halil Emre Güzel (20), “Ailemin hepsi enkaz altında kaldı.Annem, babam, amcam, dayım, kuzenim akrabalarımdan haber alamıyorum” dedi.

GURBETTE OLMAK DAHA DA ACI VERİYOR

Tekirdağ Çerkezköy’de yaşayan İbrahim Emer (30) ise, “Kahramanmaraş Elbistan’a gidiyorum, ablam, yeğenlerim ve eniştem göçük altında kalmış. Ablamın cansız bedenine ulaşmışlar. Gurbette olmak daha da acı veriyor. Yeğenlerim ve eniştem enkazdalar” diye konuştu. Ali Negince de amcası, yengesi ve yeğenlerinin göçük altında olduğu bilgisi üzerine Diyarbakır Bağlar’a gitmek için bilet aldıklarını söyledi. (İSTANBUL)