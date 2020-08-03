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Haber Giriş: 03.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

6 dakikada 50 bin TL'lik vurgun

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6 dakikada 50 bin TL'lik vurgun
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Sahte plakalı minibüsle bir mağazanın önüne gelen 9 hırsız, 6 dakika içinde 50 bin TL’lik ürün çaldı. Mağaza müdürü “Bu mağazamız daha 9 tane müşteriyi bir arada görmedi” diyerek isyan etti.

İstanbul Sultanbeyli’de arife günü sabah saatlerinde, içinde maskeli 9 kişinin bulunduğu sahte plakalı kapalı kasa minibüs, Recep Yıldırım’a ait mağazanın yanına yaklaştı. Araçtan inen şüpheliler mağazanın kapısını uzun uğraşlar sonucu kırdı. Daha sonra araçlarına binerek sokaktan ayrılan hırsızlar, kısa bir süre sonra tekrar olay yerine geldi. İşyerine giren hırsızlar, aldıkları bir televizyon ile olay yerinden yine uzaklaştı. Üçüncü kez olay yerine gelen hırsızlar, 6 dakika içerisinde yaklaşık 50 bin lira değerinde televizyon, bilgisayar, tablet ve tekstil eşyasını çaldı. Vatandaşlar, durumu mağaza sahibi Recep Yıldırım’a haber verdi. Yıldırım, hırsızlardan şikâyetçi oldu. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Mağaza müdürü “Buralar malzemelerle doluydu. Hırsızlar güpegündüz, kar maskeli, ağızları kapalı geldiler. Bu mağazamız 9 tane müşteriyi bir arada görmedi” dedi.

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