6 dakikada 50 bin TL'lik vurgun

İstanbul Sultanbeyli’de arife günü sabah saatlerinde, içinde maskeli 9 kişinin bulunduğu sahte plakalı kapalı kasa minibüs, Recep Yıldırım’a ait mağazanın yanına yaklaştı. Araçtan inen şüpheliler mağazanın kapısını uzun uğraşlar sonucu kırdı. Daha sonra araçlarına binerek sokaktan ayrılan hırsızlar, kısa bir süre sonra tekrar olay yerine geldi. İşyerine giren hırsızlar, aldıkları bir televizyon ile olay yerinden yine uzaklaştı. Üçüncü kez olay yerine gelen hırsızlar, 6 dakika içerisinde yaklaşık 50 bin lira değerinde televizyon, bilgisayar, tablet ve tekstil eşyasını çaldı. Vatandaşlar, durumu mağaza sahibi Recep Yıldırım’a haber verdi. Yıldırım, hırsızlardan şikâyetçi oldu. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Mağaza müdürü “Buralar malzemelerle doluydu. Hırsızlar güpegündüz, kar maskeli, ağızları kapalı geldiler. Bu mağazamız 9 tane müşteriyi bir arada görmedi” dedi.