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6 aylık hamile eşini katletmişti... 'Haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulandı!

#Konya#Kadın Cinayeti#Sadife Yüzer
6 aylık hamile eşini katletmişti... Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulandı

Konya'da 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer’i (35), tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Ali Rıza Yüzer (36), karara itiraz üzerine Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaat getiren heyet, cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Heyet, 1 yıl da 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 23 yıla düşürdü.

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Çumra ilçesi Dineksaray Mahallesi'nde çiftçilik yapan 12 yıllık evli Ali Rıza Yüzer, 16 Aralık 2020’de, 3 çocuğunun annesi 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i karnındaki bebeğin kendisinden olmadığı iddiasıyla çıkan tartışmada tüfekle vurdu. Yüzer’in 5 el ateş ettiği Sadife Yüzer kanlar içinde yere yığılırken, Ali Rıza Yüzer sağlık ekiplerine haber verdi. Sadife Yüzer, gelen sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ali Rıza Yüzer, tutuklandı. Yapılan DNA testinde Yüzer'in ölen bebeğin babası olduğu ortaya çıktı.

YEREL MAHKEME MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Gebe olduğunu bildiği eşine karşı kasten öldürmek' suçundan yargılanan Ali Rıza Yüzer, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti Yüzer'in duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurup, 'iyi hal' indirimi uygulayıp cezayı müebbet hapse indirdi.

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KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Yüzer'in avukatı, bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurup, karara itirazda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, cezayı fazla bulup, kararı bozarak dosyayı yeniden 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Yerel mahkeme kararını yineledi. Dosya, tekrar Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.

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Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde bugün görülen duruşmada heyet Ali Rıza Yüzer'i, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaat getiren heyet, cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Heyet, 1 yıl 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 23 yıla düşürdü.

KARAR YARGITAY'A TAŞINACAK

Öldürülen Sadife Yüzer'in ailesinin avukatı Buğra Büyükağaçcı, Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararı bir üst mahkeme olan Yargıtay'a taşıyacaklarını belirterek, "6 aylık gebeyken eşi tarafından hunharca katledilen Sadife Yüzer'in davasındaydık. İstinaf mahkemesi kararında, şartları oluşmadığı halde gebe eşini öldüren sanık hakkında haksız tahrik indirimi uyguladı. Toplum olarak kadına şiddete karşı mücadele ettiğimiz bu dönemde, istinaf mahkemesinin kararı hepimizin vicdanını yaraladı. Umarız ki Ankara'da Yargıtay'da bu yanlışın giderileceğini ümit ediyoruz" dedi. 

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