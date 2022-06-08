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18 yaşındaki İrem Evren'i kocası öldürdü! Cenazesinde feryatlar yürek burktu, annesi bayıldı

#Denizli#İrem Evren#Hanım Gököz
18 yaşındaki İrem Evreni kocası öldürdü Cenazesinde feryatlar yürek burktu, annesi bayıldı

Denizli’de kocası tarafından 5 el ateş edilerek öldürülen 18 yaşındaki genç anne İrem Evren'in cenazesinde gözyaşları sel olup aktı. Yaşadığı acıyla bayılan anne ve yeğeninin mezarına uzanan dayının feryatları yürekleri burkarken, İrem’den ise geriye gülümsediği ve bebeği Hazal ile çekilmiş görüntüleri kaldı.

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Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi, Kurtuluş Sokak'ta meydana gelen olayda evli ve 1 çocuk annesi 18 yaşındaki İrem Evren ile eşi arasında çıkan kavgada, genç kadın eşi tarafından 5 el ateş edilerek öldürüldü. Geçtiğimiz ekim ayında aile içi şiddet nedeniyle mahkemeye başvuran İrem Evren’in alınan tedbir kararının ardından 3 gün sonra cumhuriyet savcılığına yeni bir dilekçe vererek şikâyetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. İrem Evren’in bu talebi üzerine tedbir kararının kaldırıldığı öğrenildi.

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"DAHA BİR ÇİÇEKTİ, ÇİÇEĞİMİ SOLDURDULAR"

Katil zanlısının arandığı olayın ardından otopsi işlemleri tamamlanan İrem Evren için Kayıhan Mezarlığı’nda yoğun güvenlik önlemleri altında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı kılındığı esnada anne Hanım Gököz bayılarak yere yığılırken, dayı Mehmet Çetindalan ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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18 yaşındaki İrem Evreni kocası öldürdü Cenazesinde feryatlar yürek burktu, annesi bayıldı

Az sayıda katılımın gerçekleştiği törende namazın ardından İrem Evren'in cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Tam o esnada mezara yatan dayı Çetindalan, yeğeninin mezarına uzanarak, "Kanun bırakırsa yakasını ben bırakmam” dedi.

18 yaşındaki İrem Evreni kocası öldürdü Cenazesinde feryatlar yürek burktu, annesi bayıldı

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için acılı ailenin ikameti ve cenaze töreni boyunca önlem alan güvenlik güçleri, İrem'in öfkeli yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen acısı ve öfkesi bitmeyen annenin, "Daha bir çiçekti, çiçeğimi soldurdular" sözleri boğazları düğümledi.

18 yaşındaki İrem Evreni kocası öldürdü Cenazesinde feryatlar yürek burktu, annesi bayıldı

İREM’DEN GERİYE BEBEĞİYLE ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER KALDI

18 yaşındaki İrem’den geriye ise, sosyal medya hesabından ailesine gönderdiği gülümsediği videoları ve bebeği Hazal ile çektiği görüntüler kaldı. Bebeğiyle doyasıya vakit geçiren İrem’in geriye kalan son görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

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18 yaşındaki İrem Evreni kocası öldürdü Cenazesinde feryatlar yürek burktu, annesi bayıldı

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#Denizli#İrem Evren#Hanım Gököz

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