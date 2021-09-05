6-7 Eylül'ün yayınlanmamış fotoğrafları CNN TÜRK'ün özel haberinde

6-7 Eylül 1955. Resmi kayıtlara göre 70’in üstünde kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okul ile aralarında ev ve işyerlerinin de bulunduğu binlerce mekan saldırıya uğradı.

Nedeniyse Kıbrıs geriliminin yükseldiği dönemde Ekspres gazetesinin "Atamızın evi bomba ile hasara uğradı" başlığıyla, Selanik’te Atatürk’ün evinin bombalandığı iddiasını gündeme taşımasıydı.

Saldırıya uğrayan yerler arasında Rumlara ait kutsal alanlar da vardı.

Saldırganların hedefleri arasında evler ve mezarlıklar da bulunuyordu. Bunu o dönem meclis kürsüsüne taşıyan isim, Demokrat Parti milletvekili Aleksandros Hacopulos olacaktı.

Hacopulos, Ulus Gazetesi’nde yer alan, “Kiliseleri Rum papazları yakmıştır” ifadelerine de tepki gösteriyor, “Faciaların izleri önümüzde duruyor. İşte enkazlar ve harabeler” diyordu.

6-7 Eylül'ü dünya kamuoyuna duyuran haberse Paris Match’ta yayınlandı. 24 Eylül 1955’teki sayısında habere, “İstanbul’da ayaklanma” başlığı atıyordu.

1960 Darbesi ardından Yassıada yargılamalarına konu olan ancak hiçbir zaman gerçek faillerinin yargı karşısına çıkarılmadığı 6-7 Eylül, anılarda, özellikle de İstanbul Rumlarında derin iz bıraktı.

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