57’nci Alay’a vefa yürüyüşü

Haberin Devamı

Tekirdağ’dan 57 gönüllü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıldönümü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 57’nci Alay anısına Çanakkale’ye yürüyecek. Tarihi Tekirdağ Valiliği önünde toplanan 57 gönüllü, Hükümet Caddesi üzerinden 18 Mart’taki törenlere katılmak üzere yürüyüşe geçti. 57’nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, “57 arkadaşımız sürekli yürüyüş alanında olacak. 1915 Çanakkale Muharebeleri’nde gerçekten destan yazan bir alayın Çanakkale’den başlayan yolculuğunun aslında sembolize edilmiş hâlidir bu görmüş olduğunuz” diye konuştu.

‘TAMAMI ŞEHİT OLMADI’

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Buğra Terzi, Çanakkale Savaşları’nda 57’nci Alay’ın tamamının şehit olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Terzi, “57’nci Alay büyük kayıplara uğramıştır, kahraman bir alaydır. Sancağına nişan takılan 2 alaydan biri olduğunu biliyoruz. Mevcudun 3’te 2’sine yakın askeri kaybettiğini biliyoruz. Yaptığımız çalışmalarda 57’nci Alay’ın tamamının şehit olmadığını tespit ettik. Harp cerideleri bunun kesin olduğunu kanıtladı” dedi.