53 yılın 9’uncu rekoru... Mart da ısındı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı mart ayı ortalama sıcaklıklar ve yağışların 1991-2020 normallerine göre mukayesesi raporları ve kuraklık analizleri açıklandı. Mart ayında ortalama sıcaklıklar Trakya, Marmara Bölgesi’nin batı kıyıları, İstanbul, Ege Bölgesi’ni kıyı kesimleri, Akdeniz Bölgesi’nin batı ve orta kesimleri, Çankırı, Polatlı, Sivrihisar, Bartın, Sinop, Trabzon, Düzce, Bafra, Kızılcahamam, Nallıhan, Beypazarı, Ağrı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

2024 mart ayı ortalama sıcaklık fark haritası (Ref: 1991-2020)

SICAKLIK 1.5 DERECE ARTTI

2024 yılının mart ayı sıcaklığı 9.2 dereceyle, mart ayı ortalama sıcaklığı 7.7 derece olan 1991-2020 normallerinin 1.5 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 yılı mart ayında ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 22.3 derece ile Özalp’te, en yüksek sıcaklık ise 31.9 derece ile Adana’da tespit edildi. 2024 yılı mart ayı, değerlerin tutulmaya başlandığı son 53 yılın mart ayları içinde en sıcak 9’uncu mart oldu. Mart ayı ortalama maksimum sıcaklıkları, 1991-2020 maksimum sıcaklık normallerinin 4.1 derece üzerinde, minimum sıcaklılar 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 2.9 derece üzerinde gerçekleşti.

YAĞIŞ DÜŞTÜ

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Yağış raporuna göre de Türkiye geneli mart ayı yağışları normaline göre yüzde 14 artma, geçen yıl mart ayı yağışlarına göre yüzde 27 azalma gösterdi. Yağışlar özellikle Doğu Anadolu’nun doğusu ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yüksek seviyede gerçekleşti. Hakkâri, Şırnak, Siirt ve Van çevrelerinde ise normallerinin iki katını aştı. Antalya’nın batısı, Konya’nın güneyi, Isparta, Bilecik çevrelerinde ise yer yer yüzde 40’ı aşan azalmalar kaydedildi. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri de normalinin altında yağış aldı. En fazla artış gösteren bölge yüzde 54 ile Doğu Anadolu Bölgesi olurken, Akdeniz Bölgesi’nde ise son 11 yılın en düşük mart ayı yağışı gerçekleşti.