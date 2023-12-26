Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı... 510 hakim ve savcının görev yeri değişti

Haberin Devamı

Resmi Gazetede yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları ile toplam 510 hakim ve savcının görev yeri değişti. Buna göre 24 Ağustos tarihli ve 1749 sayılı atama kararına göre 4, 21 Aralık tarihli ve 2445 sayılı atama kararı ile 480, 21 Aralık ve 2446 sayılı atama kararı ile ise 26 hakim ve savcının görev yeri değişti. Toplam 510 hakim ve savcının ataması adli yargı hakim ve cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve İdari yargı hakimlerinin 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince yapıldığı belirtildi.



REKABET KURULU ÜYELİĞİNE ATANDI



Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararına göre ise Ayşe Ergezen, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22inci ve 23üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7inci maddeleri gereğince Rekabet Kurulu Üyeliğine getirildi.