51 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n evinde Ã¶lÃ¼ bulunmuÅŸtu Kan donduran olayda ÅŸok geliÅŸme: EÅŸi ve oÄŸlu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± Gesi GÃ¼ney Mahallesi ÅžÃ¼krÃ¼ Ã–zkul Caddesi'nde dÃ¼n akÅŸam saatlerinde mÃ¼stakil bir evde meydana gelen olayda, hayvan otlattÄ±ktan sonra eve dÃ¶nen Seyit Ahmet Soykuk, eÅŸi Hasibe Soykuk'u (51) yerde kanlar iÃ§inde yatarken buldu. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri, talihsiz kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. YapÄ±lan ilk incelemede Hasibe Soykuk'un kafasÄ±nÄ±n sert bir cisimle vurularak ezildiÄŸi tespit edildi. Jandarma ekipleri de olayÄ±n meydana geldiÄŸi evde inceleme yaptÄ±. Soykuk'un cansÄ±z bedeni, yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan hastane morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olay yerine gelen kadÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ± ise sinir krizi geÃ§irdi.Â

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TALÄ°HSÄ°Z KADIN TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

Feci cinayete kurban giden Hasibe Soykuk, Gesi GÃ¼ney Mahallesi MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda ikindi namazÄ±nÄ± mÃ¼teakip kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verildi. Cenazede kadÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ± sinir krizi geÃ§irdi.

BABA VE 2 OÄžLU GÃ–ZALTINDA

Ã–te yandan, jandarma ekipleri de cinayet ile ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Hasibe Soykuk'un eÅŸi Seyit Ahmet ve oÄŸullarÄ± S. ve B. Soykuk'u gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Baba ve 2 oÄŸlu jandarma nezaretinde cenaze namazÄ±na getirildi.