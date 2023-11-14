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Antalya'da kahreden olay! Acı haber sonrası komşular sokağa maskesiz inemedi

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#Antalya#Antalya Haberleri#Makbule Oral
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 09:58

Antalya’da komşularının kendisinden haber alamadığı yalnız yaşayan 70 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Acı haberi alarak aşağı inen komşuları ise çevreye yayınlan koku yüzünden maske takmak zorunda kaldı. Yapılan incelemede yaşlı kadının kalp hastası olduğu, komşuları tarafından en son cuma günü kaldırımda yürürken görüldüğü öğrenildi.

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Olay, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 264 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; daireden kötü koku gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polis ekiplerine bildirdi.

Antalyada kahreden olay Acı haber sonrası komşular sokağa maskesiz inemedi

İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri dairede yalnız yaşayan Makbule Oral (70)’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalyada kahreden olay Acı haber sonrası komşular sokağa maskesiz inemedi

Yapılan incelemede yaşlı kadının kalp hastası olduğu komşuları tarafından en son cuma günü kaldırım üzerinde yürürken görüldüğü öğrenildi.

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Antalyada kahreden olay Acı haber sonrası komşular sokağa maskesiz inemedi

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKAMADILAR

Diğer taraftan, acı haberi alarak aşağı inen komşuları çevreye yayınlan koku yüzünden maske takmak zorunda kaldı. Cenaze polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Antalyada kahreden olay Acı haber sonrası komşular sokağa maskesiz inemedi

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#Antalya#Antalya Haberleri#Makbule Oral

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