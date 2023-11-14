Antalya'da kahreden olay! Acı haber sonrası komşular sokağa maskesiz inemedi

Haberin Devamı

Olay, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 264 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; daireden kötü koku gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polis ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri dairede yalnız yaşayan Makbule Oral (70)’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede yaşlı kadının kalp hastası olduğu komşuları tarafından en son cuma günü kaldırım üzerinde yürürken görüldüğü öğrenildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Trenin çarptığı adam feci şekilde can verdi Haberi görüntüle

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKAMADILAR

Diğer taraftan, acı haberi alarak aşağı inen komşuları çevreye yayınlan koku yüzünden maske takmak zorunda kaldı. Cenaze polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.