21 yaşındaki Ayşenur, başından ve göğsünden vurularak öldürülmüştü... Acılı baba: Bunlar katilin son çırpınışları

Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3’üncü katında 18 Aralık 2022’de meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu, erkek arkadaşı Hasan F. (23) tarafından tabancayla başından ve göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda yakalanan katil zanlısı Hasan F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanık Hasan F., tutuklu bulunduğu Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS bağlantısı ile katıldı. Duruşmada maktul Ayşenur Çolakoğlu’nun babası Mesut Çolakoğlu ve taraf avukatları yer aldı.

“AYŞENUR’U ÖLDÜRMEK, YARALAMAK GİBİ BİR KASTIM YOKTU”

Mahkeme heyeti tarafından söz verilen tutuklu sanık Hasan F., “Olay kazayla meydana geldi. Ben 112’yi aradım. Bu kayıtların getirilip incelenmesini istiyorum. Olaydan dolayı çok üzgünüm. Maktulü öldürmek, yaralamak gibi bir kastım yoktu. Suç işlemediğim için beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” diyerek kendisini savundu.

Duruşma, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na gerekli telefon incelemelerinin akıbetinin sorulmasına, sanık Hasan F.’nin tutukluluğunun devamına ve sanık Muhammet Ali F. hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar verilerek, 15 Şubat’a erteledi.

“BUNLAR KATİLİN SON ÇIRPINIŞLARI”

Mahkeme çıkışında Eskişehir Adliyesi önünde açıklama yapan baba Mesut Çolakoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Duruşmamız 15 Şubat’a ertelendi. Türkiye Cumhuriyeti'ne güveniyorum. Savcılarımıza, hakimlerimize güveniyorum. Gereğini yapacaklarını biliyorum. Bunlar katilin son çırpınışları. Ellerinden geleni yapıyorlar. Buradan genç kızlarımıza, genç çocuklarımıza sesleniyorum. Lütfen içinizdeki ışığı bir başkasına söndürtmeyin. Ailenize söyleyin, böyle zorbalıklar varsa. Tehditler varsa arkadaşlarınıza değil de ailenize söyleyin. Devletimizin sosyal kurumları var. Oralara başvursunlar. Sonrasında hem kendileri toprak altına giriyor, aileleri de her gün her an ölüyorlar. Lütfen hem kendilerine hem de ailelerine bunu yaşatmasınlar. Benim kızım pırlanta gibiydi. Çok merhametliydi. Kimseye bir zarar gelmesini istemezdi. Tehditlerle, şantajlarla, baskılarla, darp ederek benim kızımı dövmüş. Kızım bunları sadece arkadaşlarına anlatmış. Gerekirse bütün kadınlarımız, kızlarımız, çocuklarımız KADES'i yüklesinler. İki sefer basmaları yeterli olacaktır. Devletimiz polislerimiz 3 dakika içinde onları bulacaktır. Onlara fırsat vermesinler içimizde böyle kişiler var. Lütfen onlara fırsat vermesinler. Güzel hayatları zindana çevirmesinler. Katil, en ağır cezayı alacaktır zaten. Adalet tecelli edecektir. Kızımın ruhu da şad olacaktır. Buna inanıyorum.”

