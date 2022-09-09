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500 ortak özellik... 'Kedici olmak işte böyle bir şeydir

Güncelleme Tarihi:

#Kedi#Ork#Tarkan Özçetin
500 ortak özellik... Kedici olmak işte böyle bir şeydir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 07:00

Kedilerden vazgeçemeyenlerin taşıdıkları özellikler kitap oldu. ‘Kedici Olmak’ adlı kitapta, yatağının en konforlu kısmını ayırmak, sokaktaki her kedi ile konuşmak, saatlerce aynı pozisyonda yatmak gibi 500 ortak özellik yer alıyor.

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KEDİCİ Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı (KEDVET) Tarkan Özçetin, kedicilerin ortak 500 özelliğini bir kitapta topladı. Özel Hayvan Hastaneleri Derneği’nin de (OHHAD) kurucu başkanı olan Tarkan Özçetin, “Kedici olmak nedir?” sorusuna yanıt verdiği kitapta, kedicilerin özelliklerini maddeler halinde sıraladı.
İşte 500 ortak özellikten sadece bazıları...

HER YERDE BİR KEDİ BULMAKTIR

Gittiğin her yerde muhakkak bir kedi bulmaktır.

Nerede bir kedi görsen onu alıp eve götürmeyi istemektir.

Sokakta her gördüğün kedi ile konuşmak ve onları dinlemektir.

Bir, iki, üç derken tam yedi kediye sahip olmaktır.

Bahçede onlarcasını beslediğin yetmezmiş gibi çantana mama koyup sokakta gördüğün her kediyi beslemektir.

Aldığın tavuklu pilavın tavuğunu kedilere verip pilavını kendin yemendir.

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500 ortak özellik... Kedici olmak işte böyle bir şeydir

NEFSİNİ TERBİYE ETMEKTİR

Köpekçiler rasyonel, kediciler deli olarak görülür. Zira köpek size hizmet eder, itaat eder. Ancak kedi itaat etmez, ettirir. İnsanın o kör olasıca kibrini patilerinin altında ezer geçer. Bu yüzden kedici olmak nefsini terbiye etmektir.

IRKINA BAKMADAN SEVEBİLMEKTİR

Irkına, rengine, tüyüne, kirine bakmadan her kediyi sevebilmek, güzel çirkin ayrımı yapmamaktır.

Kucağınıza aldığınız kedinizin mırıltısını dünyadaki en rahatlatıcı ses olarak kabul etmektir.

Kedi gördüğün zaman mutlu olmaktır.

Kediniz sizi tırmaladığında imzasını attı diye sevinmektir.

Kışın kar yağdığında sokaktaki kedileri düşünüp içinin titremesidir.

500 ortak özellik... Kedici olmak işte böyle bir şeydir

O RAHAT ETSİN DİYE ECİŞ BÜCÜŞ YATMAKTIR

O uyanmasın diye, elinin ayağının tutulması pahasına saatlerce aynı pozisyonda yatmaktır.

Yatağının en konforlu ve büyük kısmını mırnaklara ayırıp kendine ayırdığın küçücük bölümde bile onlar rahatsız olmasın diye eciş bücüş uyumaktır.

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Şehir dışından eve koşar adım dönmek ve kapıyı anahtarla açarken içeride sabırsızlıktan miyavlayan kedinin sesini keyif ve özlem içinde dinlemektir.

Çevredekilerin kıl yutarsın, koltuklar rezil olur vs. baskılarına tamamen kulaklarını tıkamaktır.

Vicdanın sözlük karşılığıdır.

Bütün kedilere aslan, kaplan, leopar muamelesi yapmaktır.

Kedilerin gönüllü hizmetkârı olmaktır.

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#Kedi#Ork#Tarkan Özçetin

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