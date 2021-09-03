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Vuslat AY/ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 03.09.2021 - 16:24 | Son Güncelleme:

'5 yıldızlı' caretta katliamına ceza yağdı!

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'5 yıldızlı' caretta katliamına ceza yağdı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Belek'te, yumurtadan çıkan 62 yavru deniz kaplumbağasının kumsala konulan ahşap yürüme bandının altında kaldığı ve 71'inin de canlı olarak kurtarıldığı olayda, iki otele toplam 482 bin 790 TL idari ceza uyguladı.

Alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Antalya'da ölen deniz kaplumbağalarıyla ilgili bir ekip görevlendirdi. Bölgede çalışmalarını tamamlayan ekip, bir otelin kumsalındaki yürüme bandı altında 62 yavru deniz kaplumbağasının hayatını kaybettiğini belirlerken, başka bir otelin yürüme bandı altında 71 yavru deniz kaplumbağasının yaşadığını tespit etti.

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AHŞAP BARİYERLER OLUŞTURULACAK

Bunun üzerine ölen caretta carettalar için soruşturma başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği gerekçesiyle iki otele, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince toplam 482 bin 790 TL idari ceza uyguladı.

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Ayrıca bakanlık, bu tür olayların tekrar yaşanmaması ve yavru caretta carettaların yaşam alanlarının insan faktörü nedeniyle olumsuz etkilenmemesi için tüm kaplumbağa üreme kumsallarında insan baskısını ortadan kaldırmak amacıyla denizle kıyı arasındaki yaklaşık 40 ile 60 metrelik kumsal alanları ahşap bariyerlerle ayırarak üreme bandı oluşturacak. Çalışmayla yavru deniz kaplumbağalarının insan faktöründen olumsuz etkilenmemesi amaçlanıyor.

5 yıldızlı caretta katliamına ceza yağdı

ÖNLEMLER ALINDI

Bakanlık tarafından, otel işletmelerinin kumu eleme, yerini değiştirme gibi yuvalara zarar verecek faaliyetlerinin önüne geçmek, şemsiye, şezlong gibi malzeme ve yapılarla aynı zamanda yuvalama alanlarının işgalini önlemek ve araçlarla kumsallara girişleri engellemek adına uyarı tabelalarıyla bariyerler yapılıp bu tür olumsuz faaliyetlerin önüne büyük oranda geçildiği belirtildi.

5 yıldızlı caretta katliamına ceza yağdı

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