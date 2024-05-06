×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümü... Ali Sukas ifade için adliyeye geldi

Güncelleme Tarihi:

#Küçükçekmece#Edanur Gezer#Soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 15:20

İstanbul Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer'in hayatını kaybetmesine ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan ve yakalama kararıyla aranan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ifade vermek üzere avukatlarıyla birlikte Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi.

Haberin Devamı

İstanbul'da Küçükçekmece Menekşe Sahilinde 26 Nisan Cuma günü 5 yaşındaki Edanur Gezer ailesi ile piknikte su birikintisine düşüp hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra oluşan çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden makine teknikeri Furkan K. tutuklanırken kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

ALİ SUKAS İFADE İÇİN ADLİYEDE

Bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan ve yakalama kararıyla aranan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ifade vermek üzere avukatlarıyla birlikte Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi.

İlgili HaberEdanur Gezerin ölümüyle ilgili soruşturmada 4 kişi hakkında gözaltı kararıEdanur Gezer'in ölümüyle ilgili soruşturmada 4 kişi hakkında gözaltı kararıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Küçükçekmece#Edanur Gezer#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!