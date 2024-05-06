5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümü... Ali Sukas ifade için adliyeye geldi

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İstanbul'da Küçükçekmece Menekşe Sahilinde 26 Nisan Cuma günü 5 yaşındaki Edanur Gezer ailesi ile piknikte su birikintisine düşüp hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra oluşan çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden makine teknikeri Furkan K. tutuklanırken kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ALİ SUKAS İFADE İÇİN ADLİYEDE

Bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan ve yakalama kararıyla aranan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ifade vermek üzere avukatlarıyla birlikte Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi.