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5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümü... 4 kişi hakkında gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

#Edanur Gezer#İstanbul#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 15:52

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in çukura düşerek ölümünde İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul'da Küçükçekmece Menekşe Sahilinde 26 Nisan Cuma günü 5 yaşındaki Edanur Gezer ailesi ile piknikte su birikintisine düşüp hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra oluşan çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı.

4 GÖZALTI KARARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Edanur'un ölümüyle ilgili soruşturmada, İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen 4 kişiden Ağaç A.Ş mühendisi Furkan K. , kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C.'nin yakalandığı belirtilirken diğer şüpheli ise aranıyor.

5 yaşındaki Edanur Gezerin ölümü... 4 kişi hakkında gözaltı kararı

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#Edanur Gezer#İstanbul#Gözaltı

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