Küçükçekmece'de Edanur Gezer'in ölümünde ihmaller zinciri... 'Bu çalışmayı yapanların her türlü tedbiri alması gerekirdi'

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İstanbul'da Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı içerisinde İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine geçtiğimiz gün 16.00 sıralarında, 5 yaşındaki Edanur Gezer düştü. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk ölürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisi ile dolduğu belirlendi. Olay sonrası çukur toprakla kapatılarak etrafına şeritler çekildi. Olayın gerçekleştiği alanın hemen yakınında bulunan piknik örtüsü ve yiyecekler dikkat çekti. Ailenin piknik yaptığı sırada acı olayın gerçekleştiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yönetimindeki park içeresinde yapılan rutin kontrollerde zeminde su sızıntısı olduğu tespit edildiği ifade edildi.

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'HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMASI GEREKİRDİ'

Avukat Aytekin Gürbüz'ün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Böyle bir çalışmanın yapılacağı yerde çocuk parkının olması sonucunda çeşitli ihmali önleyici tedbirlerin alınması gerekiyordu. Burada yaşanan birikinti sonucu olayı yaşamış bulunmaktayız. Gerekli güvenlik önemleri alınması gerekir. En başında alınması gerekir. İhmaller zinciri söz konusu olabilir. Bu çalışmayı yapanların her türlü tedbiri alması gerekirdi. Çocuk parkından herhangi bir çocuğun buraya yürümesi yaklaşık bir elli metre kadar gözüküyor. Ben bu kadar yakın olduğunu bilmiyordum. Olaydan sonra soruşturma başlatıldı. Bilirkişi heyeti buraya gönderildi.

ÇUKUR 1 METRE 35 CM

Burada su birikintisi olduysa üzerinin örtülmesi gerekirdi. Bu bilirkişiler önlem alındı mı alınmadı mı bunun araştırmasını yapacaklar. Ceza hukuku açısından delili oluşturacak. İhmali kimde olduğu konusunda araştırma yapılacak.

İddianamenin hazırlanması ile cezai yargılama başlayacaktır. Burada en önemli nokta soruşturma aşamasında kimlerin kusurlu olup olmadığı bu noktalar araştırılacak. İhmal incelemesi yapılacak ve bunun akabinde ceza yargılaması başlayacaktır diye düşünüyorum.

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Belediye de soruşturma yapacaktır. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da yapılan soruşturmada ilgili kişilerin ifadesi alınacaktır.

Çeşitli suç tipleri gündeme gelebilir. Ceza kanunumuzda 81. madde ve devamında bir kişinin ölümü gerçekleştiğinde bunun kasten öldürmemi olduğu, ihmal sonucunda ölüme sebebiyet verme mi şeklinde veyahut taksirle bir ölüme sebebiyet verme var mı? Bunların hepsi araştırılacak. Şu an soruşturma devam ediyor. Kesin kanaat şu an söz konusu değil.

Gündeme gelecek suç tipleri var. Gerekli tedbirlerin alınmaması da suç olabilir. Her türlü yönde araştırmanın yapılması gerekir.

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Çocuk buraya kiminle geldi, nasıl geldi, oradan nasıl ayrıldı? O anda çalışma devam ediyor muydu? Bunların hepsine tekrar bakılması gerekiyor.