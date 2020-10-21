5. ve 9. sınıflar 2 Kasım’da açılıyor

ŞIMARIK POLİTİKALARI YERLE YEKSAN OLDU

“Kıbrıs Türkleri’nin sandıkta ortaya koydukları tercihi, Türkiye ile birlikte ortak bir gelecek kurma kararlılığının nişanesi olarak görüyoruz. Rum kesiminin, Avrupa Birliği’ni de istismar ederek sergilediği, adanın diğer hak sahibini yok sayan, bencil ve şımarık politikaları, bir kez daha Kıbrıs Türkü’nün iradesine çarparak yerle yeksan olmuştur.

Fatih gemimizin Tuna-1 kuyusundaki sondajlarında keşfedilen rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı. Bu kuyudaki çalışmalarını tamamlayan Fatih gemimiz, önümüzdeki ay Türkali-1 kuyusunda sondaja başlayacak. Elimizdeki veriler, Türkali-1 kuyusundan da en az Tuna-1 kuyusu kadar önemli ve verimli keşif haberleri alabileceğimize işaret ediyor.

DAHA ÇOK KÂBUSLAR YAŞATACAĞIZ

Doğu Akdeniz’de, ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri’nin haklarının pervasızca gaspına boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Azerbaycan’ın, işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine tüm kalbimizle ve imkânlarımızla destek verdik, vereceğiz. Bin yıldır vatanımız olarak gerektiğinde canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kâbuslar yaşatacağız.

30 YILIN YOL HARİTASI ÇIKACAK

Bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız. Her alanda yürüyen bu hazırlıklar tamamlandığında, inşallah önümüzdeki 30 yılın yol haritası elimizde olacak. Küresel düzeyde yaşanan yeniden yapılanma sürecinde, ülkemizin hangi alanda tam olarak nereye yöneleceğinin kararını, işte bu çalışmayla belirleyeceğiz. Şimdi birilerinin çıkacağını, birkaç rakam sıralayarak ‘Siz daha 2023 hedeflerine ulaşamadınız, hangi 2053’ten bahsediyorsunuz’ diyeceğini biliyoruz. Çünkü biz bu zihniyeti ciğerlerine kadar tanıyoruz... Türkiye’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği yapısal reformlar, sadece çok daha büyük hamlelerin temeliydi. Bu temel üzerinde, 2053 vizyonumuzun esasını oluşturacak olan büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına yeni başlıyoruz.

Millete söyleyecek sözü, anlatacak projesi, kuracak ortak hayali, paylaşacak sevinci olmayanların son ümidi, dışarıdan gelen destek vaadidir. İşte bunlara kötü bir haberimiz var. Destek bekledikleri yerler artık kendi canlarının derdine düşmüş durumdadır. Oralardan belki umdukları sözleri duymaya devam edebilirler ama bekledikleri somut desteği asla bulamazlar. Halkımızın 2023 seçimlerinde bu değerlendirmeyi en güzel şekilde yapacağına ve herkesi hak ettiği yere yerleştireceğine inanıyorum.

İTHAM EDENLER YÖNETİM DEĞİŞTİRME HESABI İÇİNDELER

Karşılarında, geçmişte iki çift lafla veya birkaç küçük hamleyle sindirdikleri Türkiye’nin olmadığını gördükçe de öfkeleri artıyor. Kimileri bu öfkeyi içlerinde tutup siyasi manevralarla üzerimize gelirken, kimileri de kendilerini kinlerini ve nefretlerini açıkça sergilemekten alıkoyamıyor. Dışarıdan yapabildikleri her şeyi zaten yapıyorlar. Bunun yanında, içeride de kendilerine destek olacak kişiler devşirmeye, yapılar kurmaya çalışıyorlar. Üstelik bunu açıkça söylüyorlar. Yıllarca Türkiye’deki yönetimleri demokrasiyi yeterince uygulamamakla itham edenler, şimdi demokrasi dışı yollarla ülkemizde yönetim değiştirme hesabı içine girmiştir. Biz ülkemizde darbeler ve vesayet döneminin kapandığını söyledikçe, birileri buna eski Türkiye’nin hastalıklarını hatırlatan imalı hezeyanlarla cevap veriyor. Biz milli iradenin üstünlüğüne, demokrasiye, hukuka vurgu yaptıkça, darbe ve vesayet heveslilerinin çirkin yüzleriyle ve aşağılık üsluplarıyla karşılaşıyoruz. Bunların hepsini de eski devir alışkanlıklarıyla yapılan son çırpınışlar olarak değerlendiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılan toplantı 3 saat 15 dakika sürdü.

ÜNİVERSİTELİLERE BURS MÜJDESİ

“Ortaokullarda 5’inci sınıflarda, liselerde 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz. Üniversite gençliğine de bir müjde vermek istiyorum. Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK vasıtasıyla kısa adı STAR olan Stajyer Araştırmacı Burs Programı’nı başlatıyoruz. Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle bu programdan faydalanabilecek."

HEDEF, AŞI MESELESİNİ BAHARDA ÇÖZMEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs önlemlerine ve aşı çalışmalarına da değindi: “Ulaşım araçları başta olmak üzere, çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekânlar ve etkinliklerle ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek. Özellikle temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor. Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kat ettik. Bu husustaki somut adımları yıl sonuna atmış olmayı ümit ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir.”