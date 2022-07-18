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5 milyon gencin gözü Beştepe’de

#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi#KYK Kredi Borcu
5 milyon gencin gözü Beştepe’de

5.5 milyar lira tutarındaki KYK kredi borçlarıyla ilgili düzenlemeye bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde son şekli verilecek. Kabinede KYK borçları konusunda faizlerin silinmesi, geri ödemeyi kolaylaştıracak şekilde yapılandırmaya gidilmesi ve yeni bir sabit oran belirlenmesi gibi seçenekler masada olacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak. İç ve dış gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele operasyonlarının ele alınacağı toplantının en önemli gündem maddesini yaklaşık 5 milyon gencin merakla beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarıyla ilgili düzenleme oluşturacak. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bir süredir üzerinde çalıştığı KYK borçlarıyla ilgili düzenlemeye son şeklinin verilmesi planlanıyor. Detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı düzenlemeyle yaklaşık 5 milyon gencin ödeyemediği 5.5 milyar liralık KYK borçlarıyla ilgili yeni seçenekler hayata geçirilecek.

ÇALIŞMADAKİ ÜÇ SEÇENEK

Yapılan çalışmada üç formülün ele alındığı belirtiliyor. Buna göre Üretici Fiyat Endeksi’nden (ÜFE) kaynaklı faizlerin silinmesi/indirim yapılması, burslarda anapara üzerinden alınacak faize yeni sabit oran getirilmesi, ödemelerde daha kolay/uzun vadeli takvimlendirmeye gidilmesi gibi seçeneklerin masada olduğu konuşuluyor. Gençlerin yoğun şekilde dile getirdiği düzenleme beklentisi için Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz gençlerimizi faize de enflasyona da kurban etmeyiz” diye açıklama yapmıştı.

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ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Kabinede en önemli gündem başlıklarından birisi de ekonomi olacak. Enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelede atılabilecek yeni adımlar toplantıda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon konusunda gelecek yılı işaret ederek, “2023’ün şubat- mart aylarından itibaren enflasyonu daha da aşağılara indireceğiz” demişti. Erdoğan, kabinede alınan kararları toplantının ardından yapacağı Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.

 

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