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5 liralık kazı kazanla 200 bin lira kazandı, gezici bayinin uyarısıyla fark etti! 'Uyardığım zaman şoka girdi'

#Kocaeli#İzmit#Milli Piyango

İzmit'te 5 TL'lik kazı kazandan 200 TL kazandığını belirterek parasını isteyen kadını, gezici bayi Süreyya Bulut uyardı. Kadına yanıldığını, neredeyse bir ev parası kazandığını söyleyen Bulut, ikramiyesinin 200 bin TL olduğunu açıkladı. Büyük şaşkınlık yaşayan kadının kimliği ise bilinmiyor. Bulut, "Neredeyse bir ev parası olduğunu anlattım. 'Güvenli bir şekilde çantana koy ve ikramiyeni almaya git' dedim. Kadını uyardığım zaman şoka girdi, ağlamalı bir hal aldı." diyerek yaşananları anlattı.

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Ömerağa Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerindeki gezici bayinin önünden geçen bir kadın, çocuğunun ısrarıyla 'Altın' adlı 5 TL'lik kazı kazan aldı. Kazıdığında 200 TL kazandığını belirten kadın, gezici bayi Süreyya Bulut'tan ikramiyesini istedi. Bulut ise kadına yanıldığını ve 200 bin TL kazandığını söyledi. Büyük şaşkınlık yaşayan kadın, gezici bayiye bir miktar para verip ikramiyesini almaya gitti.

5 liralık kazı kazanla 200 bin lira kazandı, gezici bayinin uyarısıyla fark etti Uyardığım zaman şoka girdi

'ÇANTANA KOY VE İKRAMİYENİ ALMAYA GİT'

Olayı anlatan gezici bayi Süreyya Bulut, şunları söyledi:
"12 Ekim sabahı ürün istemiştim, bunların içerisindeki 'Altın' serisinde gün boyunca 5 bin TL, 10 bin TL ikramiyeler çıktı. Ufak bir çocuk, yoldan geçerken annesini zorlayarak kart istedi. Annesi de kartı aldı, kazıdıkları zaman 200 bin TL kazandıklarını gördük. Yalnız kadın ikramiyeyi 200 TL olarak görmüştü. Ben de bu paranın 200 TL değil, 200 bin TL olduğunu söyledim. Neredeyse bir ev parası olduğunu anlattım. 'Güvenli bir şekilde çantana koy ve ikramiyeni almaya git' dedim."

5 liralık kazı kazanla 200 bin lira kazandı, gezici bayinin uyarısıyla fark etti Uyardığım zaman şoka girdi

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'O GÜNDEN SONRA SATIŞLARIMIZDA PATLAMA OLDU'

Büyük ikramiyenin çıktığı günden bu yana kazı kazan satışlarında büyük oranda artış yaşandığını belirten Bulut, "Kadını uyardığım zaman şoka girdi, ağlamalı bir hal aldı. O gün bir de 10 bin TL ile 1000 TL vermiştik, 12 Ekim'de resmen burada şölen havası yaşandı. Alanlar, güle güle harcasın. 200 bin TL'lik ikramiyeyi alan kadının kimliğini bilmiyorum fakat o günden sonra satışlarımızda müthiş bir patlama oldu. Fısıltı gazetesinden dolayı baya bir yoğunluk yaşanıyor, resmen rahat bir şekilde çalışamıyoruz" dedi.

5 liralık kazı kazanla 200 bin lira kazandı, gezici bayinin uyarısıyla fark etti Uyardığım zaman şoka girdi

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