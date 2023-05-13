5 kilitli odaya girdik

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Yurtdışından sıkı güvenlik önlemleri altında uçaklar ve TIR’larla getirilen oylar, Ankara ATO Congresium’a ulaştı. Burada oyların tutulduğu alanda da yüksek güvenlik önlemleri alınmış durumda. Yüksek Seçim Kurulu görevlileri bile polis korumasındaki bu alana kimlik kontrolü ve boyunlarında görevli kartları ile girebiliyor. Oyların saklandığı bölümün beyaz kapısında ise 5 ayrı asma kilit dikkat çekiyor.

ANAHTARLAR 5 KİŞİDE

Bu kapı basit ama çok etkili bir yöntemle açılabiliyor. Çünkü 5 asma kilidin anahtarı biri hâkim 4’ü siyasi parti temsilcisi 5 ayrı kişide bulunuyor. Kilitlerden en başta olanının anahtarı Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz’da. Diğer 4 kilit ise AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti temsilcilerinde. Kapının açılması gerektiğinde Başkan Uğuz ve 4 temsilcinin bir araya gelmesi gerekiyor. Oyların TIR’larla getirilip taşınması operasyonu sırasında da bu 5 isim bir araya gelerek önce kilitleri sonra da kapıyı çevik kuvvet eşliğinde açtılar. Siyasi parti temsilcilerinden biri ya da başkan gelmeden bu kapı açılamıyor. Oy verme günü olan yarın sabah da Başkan Uğuz ve 4 siyasi parti temsilcisi bir araya gelip seçim çalışmaları için önce kilitleri sonra kapıyı açacaklar. Yurtiçi sandıklarla birlikte yurtdışı sandıklar da açılıp oylar sayılacak. Biz de bu 5 temsilciyle birlikte kilitleri tek tek açıp salona girdik.

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TURUNCU TORBALARIN SIRRI

Oyların saklandığı alana beyaz kapıdan girince gruplandırılmış binlerce beyaz ve turuncu renkte ağızları mühürlü oy torbası dikkat çekiyor. Beyaz torbaların arasındaki az sayıdaki turuncu torbanın farkının ne olduğunu merak ettim. YSK yetkililerine sorup öğrendim. Beyaz torbalar YSK’nın kullandığı torbalar. Az sayıdaki turuncu torba ise diplomatik kuryeyle getirilen, oyların içine konulup yine mühürlendiği, Dışişleri’ne özgü torbalar. Salona girdiğimiz dün saat 11.00’de YSK görevlileri bu mühürlü torbaları geldikleri ülkelere ve kullanıldıkları temsilciliklerin bulunduğu Münih, Paris, Londra New York gibi kentlere ayırma ve tasnif işlemleriyle uğraşıyorlardı. Bu hummalı çalışma sonrası oy torbalarının tasnifi tamamlandı. Her torba öbeğinin üzerine beyaz kâğıtla, örneğin Brüksel gibi getirildiği kentin ismi yazıldı. THY’ye ait devasa kargo kutuları hâlâ salonda duruyor. Oy kullanılan 5 bin 114 şeffaf beyaz sandık da duvarlara dayanmış şekildeydi. Salona giren YSK’nın özel görevlilerinin işi tamamlanınca beyaz kapı kapatılıyor ve beş kilit asılıyor.

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ÜLKELERE GÖRE TASNİF

Yurtdışı oylar mühürlü torbalarından çıkarılarak ülkelere ve kentlere göre tasnif ediliyor.

SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 53

Yurtdışında oy kullanma oranı bu seçimde yüzde 53’e yükselirken, Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı seçmenler gümrüklerde oy yarın saat 17.00’ye kadar oy kullanmaya devam edecek. Gümrüklerde kullanılan oylarla birlikte yurtdışı oylar 1 milyon 800 binleri aştı. Bu seçimin Türk demokrasi tarihi adına en fazla katılımın sağlandığı seçim olacağı tahmin ediliyor.

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UĞUZ: HİÇBİR SIKINTI YOK

Başkan Ali Uğuz Hürriyet’e, şu değerlendirmeleri de yaptı: “Mühürlü oy torbaları Ankara’ya sorunsuz taşındı. Oy verme günü olan pazar sabahı ben ve dört siyasi parti temsilcisi buraya gelip kilitleri ve bu odanın kapısını açacağız. Yurtiçinde sandıklar saat 17.00’de kapanınca biz de yurtdışı sandıkları açıp yurtdışı oyların sayım ve döküm işlemlerini yapacağız. Yurtdışı oylarla ilgili sosyal medyada yer alan iddialar münferit. Bu münferit olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yurtdışı oy verme işlemlerinde hiçbir sıkıntı yok.”