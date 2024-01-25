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5 buçuk milyar liralık gecekondular... Büyükçekmece'deki rüşvet operasyonunun perde arkası

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#İstanbul#Büyükçekmece#Villa
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 15:15

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda 22 kişi gözaltına alınmış, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ve imar müdürünün de olduğu tam 8 kişi tutuklanmıştı. Bu rüşvet operasyonuna dair çarpıcı ayrıntıları CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ paylaştı.

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Nihat Uludağ, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunun detaylarını şu sözlerle anlattı:

Burası 140 villanın bulunduğu devasa site. 3 ayrı mimar ve mühendis Büyükçekmece bölgesinde faaliyet yürütüyor ve ikisi savcıya gidiyor. Burada yeni bir proje var, burada işler yolunda gitmiyor. Çıplak gözle bile görülüyor, neden denetlenmiyor diyorlar. Bir mimar da CİMER'e şkayet ediyor. Her biri 50-60 milyon liraya satıyorlar. Çok özel bir soruşturma yapılmış. Gizlilik içinde soruşturma yapılmış. Hiçbir yere sızdırılmıyor. Hocalardan oluşan bilirkişi oluşturuluyor. Usulsüzlük var mı diye inceleme yapıyorlar.

5 buçuk milyar liralık gecekondular... Büyükçekmecedeki rüşvet operasyonunun perde arkası

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SORUŞTURMADA 1000 ÇEVİK KUVVET POLİSİ İLE TATBİKAT SÜSÜ

Başsavcılık, yolsuzluk büro amirliği ile önemli bir çalışma yapıyor. 1000 çevik kuvvet polisi getiriliyor araziye ve burada sözde eğitim tatbikatı yapılıyor. O hengamede bilirkişi heyeti inceleme yapılıyor. Normalde gecekondu tekniği ile hızlıca inşa ediliyor. Raporda usulsüzlük var deniliyor ama ileri aşama için temele inilmesi gerekiyor.

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5 buçuk milyar liralık gecekondular... Büyükçekmecedeki rüşvet operasyonunun perde arkası

DEPREMLE MÜCADELE OPERASYONU BAHANESİ İLE KEPÇELER GİRİYOR

Bu sefer de iş makinelerini fark ettirmeden girdirmek için depremle mücadele operasyonu bahanesi ile uzmanlar içeri giriyor. İş makinesi ile içeri giriyorlar böylece. Ölüm villaları bunlar. Çoğunda fore kazık sistemi bile yok. Altları boş. Çok ilginç tespitleri var heyetin. Enjeksiyon sistemi, fore kazık sistemi yok. Gecekonduların biraz daha moderni bu sadece. 60 milyon liraya ultra lüks villa alıyorsun ama ufacık depremde kafana yıkılabilir.

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5 buçuk milyar liralık gecekondular... Büyükçekmecedeki rüşvet operasyonunun perde arkası

RAPORU VERENLERİN ÜZERİNE ARABA SÜRÜLMÜŞ

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Bu kadar gizliliğe rağmen çürük raporu verenlerin üzerine araba sürüp tehdit edenler olmuş.

SAVCILIK'TAN BELEDİYEYE ÇOK SERT YAZI

Savcılık hemen soruşturma başlatıyor. Uygun tekniklerle yapılmadığı halde nasıl ruhsat veriyorsunuz diyor. Savcılık, belediyeye bu 140 villanın ruhsat işlemleri ile ilgili dosyaları gönderin deniliyor. Belediye ulaşamadık diyor. Savcılık bu sefer sert dille yazı yazınca toplayıp gönderiyorlar.

5 buçuk milyar liralık gecekondular... Büyükçekmecedeki rüşvet operasyonunun perde arkası

Bakar mısınız, ufacık darbe ile altı ortaya çıkıyor. İncelemede ortaya çıkıyor ki bir villada 3 ayrı ruhsat verilmiş. Böyle trajikomik şeyler. 8'i gözaltına alındı ve tutuklandı. Yazışmaları inceleniyor. Burada faaliyet gösteren bir emlakçı dahi burayı tehdit unsuru olarak kullanmış.

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5 buçuk milyar liralık gecekondular... Büyükçekmecedeki rüşvet operasyonunun perde arkası

BAŞKAN YETKİ DEVRİ YAPMIŞ

Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda belediye başkanına neden işlem yapılmadı, başkan Akgün yetki devri yapmış. Yetkisini yardımcısına vermiş.

5 buçuk milyar liralık gecekondular... Büyükçekmecedeki rüşvet operasyonunun perde arkası

 

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#İstanbul#Büyükçekmece#Villa

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