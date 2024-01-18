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Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 22 gözaltı! Aralarında belediye başkan yardımcısı da var

Güncelleme Tarihi:

#Büyükçekmece Belediyesi#Rüşvet#Belediye Başkanı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 09:27

Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısı Nuraydın Sak’ın da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Rüşvet operasyonunun detaylarını aktaran CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, "İnşaat ruhsatı verilmemesi gereken yerlere para karşılığında ruhsat verildiği tespit edildi" dedi.

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde görevli bazı personeller hakkında, rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda bir inşaat firması tarafından Nisan 2024’te oturumun başlaması planlanan yaklaşık değeri 8 milyar lira olan toplam 140 villanın inşasında temel atılmadığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerinin yapılmadığı, yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadan sahte rapor düzenlediği tespit edildi.

Belediye görevlilerinin rüşvet karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiğini belirleyen ekipler,  raporları üniversite öğretim görevlilerinden kurulu bilirkişi heyetine gösterdi. Heyet çalışmalarında 2 ayrı keşif raporu ve belediye ruhsatlarının sahteliğine ilişkin bilirkişi raporu alındı. Bunun üzerine polis, bu sabah şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç.’nin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız ateşli silah, 20 bin lira nakit para, 8 tam altın, 2 yarım altın, 43 çeyrek altın ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. 

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Büyükçekmece Belediyesine rüşvet operasyonu: 22 gözaltı Aralarında belediye başkan yardımcısı da var

USULSÜZ YAPILARA RUHSAT VERİLMİŞ

Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, şu ifadeleri kullandı:

Büyükçekmece Belediyesi rüşvet operasyonunda 20 kişi gözaltına alınmıştı. Dakikalar önce o sayı 22'ye yükseldi. Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç. var.

Büyükçekmece Belediyesine rüşvet operasyonu: 22 gözaltı Aralarında belediye başkan yardımcısı da var

Ekipler tarafından yapılan incelemede, inşaat ruhsatı verilmemesi gereken yerlere para karşılığında ruhsat verildiği tespit edildi. Yine kişilere verilen ruhsatın sahte olduğu bilirkişiler tarafından belirtildi.

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Toplamda 140 villanın bulunduğu inşaatın temelinin atılmadığı, sismik kontrollerinin yapılmadığı, yapı denetçilerinin sahte rapor düzenlediği, belediye görevlerinde maddi menfaat karşılığında usulsüz yapılara ruhsat verdikleri belirlendi.

Büyükçekmece Belediyesine rüşvet operasyonu: 22 gözaltı Aralarında belediye başkan yardımcısı da var

Polis ekipleri şu anda Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışmalarını devam ettiriyor.

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Büyükçekmece Belediyesine rüşvet operasyonu: 22 gözaltı Aralarında belediye başkan yardımcısı da var

Büyükçekmece Belediyesine rüşvet operasyonu: 22 gözaltı Aralarında belediye başkan yardımcısı da var

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#Büyükçekmece Belediyesi#Rüşvet#Belediye Başkanı

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