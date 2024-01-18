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Üst düzey bir istihbarat kaynağı AFP'ye yaptığı açıklamada, 'Sadece İran'da hedef alınan Pakistan karşıtı militan gruplara karşı saldırı düzenlediğimizi doğrulayabilirim' dedi ve bunu sabahın ilerleyen saatlerinde bir hükümet açıklamasının takip edeceğini ekledi.
İran güne Pakistan'ın misilleme saldırısı ile uyandı.
Saldırının yapıldığı bölgeden ilk görüntüler Pakistan basınında yer aldı.
İran'ın Pakistan'daki "terör hedeflerine" saldırmasından iki gün sonra, bugün erken saatlerde İran'ın güneydoğu bölgesinde çok sayıda patlama duyuldu.
Resmi IRNA haber ajansı, Sistan-Belucistan eyaletinden bir yetkilinin açıklamalarını aktararak bu patlamaları doğruladı.
AFP ise patlamaların Pakistan'ın saldırısı sonrası meydana geldiğini yazdı. Ajansın sabah 07:05'te 'acil' kodu ile paylaştığı haberinde 'Pakistan İran'a saldırı düzenliyor' denildi.
AFP bu bilgiyi Pakistan istihbarat yetkilisine dayandırdı.
ABD Merkez Komutanlığı, Amerikan kuvvetlerinin İran destekli isyancılar tarafından ateşlenen 14 füzeyi vurduğunu açıklayarak Yemen'deki Husilere saldırı düzenlediğini doğruladı.