Pakistan'dan İran'a misilleme saldırısı

İran'ın Pakistan'daki "terör hedeflerine" saldırmasından iki gün sonra, bugün erken saatlerde İran'ın güneydoğu bölgesinde çok sayıda patlama duyuldu.





Resmi IRNA haber ajansı, Sistan-Belucistan eyaletinden bir yetkilinin açıklamalarını aktararak bu patlamaları doğruladı.





AFP ise patlamaların Pakistan'ın saldırısı sonrası meydana geldiğini yazdı. Ajansın sabah 07:05'te 'acil' kodu ile paylaştığı haberinde 'Pakistan İran'a saldırı düzenliyor' denildi.





AFP bu bilgiyi Pakistan istihbarat yetkilisine dayandırdı.