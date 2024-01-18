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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Pakistan'dan misilleme saldırısı: İran'ın güneyinde çok sayıda patlama meydana geldi

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#İran#Pakistan#Ortadoğu
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Pakistandan misilleme saldırısı: İranın güneyinde çok sayıda patlama meydana geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 07:18

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Suriye ve Irak'ın ardından Pakistan'da da saldırı düzenleyen İran güne patlama haberleri ile uyandı. Bugün erken saatlerde İran'ın güneydoğu bölgesinde çok sayıda patlama duyuldu. AFP bunun Pakistan'ın misilleme saldırısı olduğunu duyurdu.

Pakistan'dan ilk açıklama: Militan gruplara saldırı düzenledik

Üst düzey bir istihbarat kaynağı AFP'ye yaptığı açıklamada, 'Sadece İran'da hedef alınan Pakistan karşıtı militan gruplara karşı saldırı düzenlediğimizi doğrulayabilirim' dedi ve bunu sabahın ilerleyen saatlerinde bir hükümet açıklamasının takip edeceğini ekledi.

Pakistan'ın saldırısı sonrası İran'dan ilk görüntüler

İran güne Pakistan'ın misilleme saldırısı ile uyandı.

Saldırının yapıldığı bölgeden ilk görüntüler Pakistan basınında yer aldı.

 

Pakistan'dan İran'a misilleme saldırısı

İran'ın Pakistan'daki "terör hedeflerine" saldırmasından iki gün sonra, bugün erken saatlerde İran'ın güneydoğu bölgesinde çok sayıda patlama duyuldu.


Resmi IRNA haber ajansı, Sistan-Belucistan eyaletinden bir yetkilinin açıklamalarını aktararak bu patlamaları doğruladı.


AFP ise patlamaların Pakistan'ın saldırısı sonrası meydana geldiğini yazdı. Ajansın sabah 07:05'te 'acil' kodu ile paylaştığı haberinde 'Pakistan İran'a saldırı düzenliyor' denildi.


AFP bu bilgiyi Pakistan istihbarat yetkilisine dayandırdı.

ABD, Kızıldeniz'deki gemilere 'yakın tehdit' oluşturan Husi füze rampalarını vurduğunu açıkladı

 ABD Merkez Komutanlığı, Amerikan kuvvetlerinin İran destekli isyancılar tarafından ateşlenen 14 füzeyi vurduğunu açıklayarak Yemen'deki Husilere saldırı düzenlediğini doğruladı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelinePakistan'dan ilk açıklama: Militan gruplara saldırı düzenledik
timelinePakistan'ın saldırısı sonrası İran'dan ilk görüntüler
timelinePakistan'dan İran'a misilleme saldırısı
timelineABD, Kızıldeniz'deki gemilere 'yakın tehdit' oluşturan Husi füze rampalarını vurduğunu açıkladı
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#İran#Pakistan#Ortadoğu

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