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5 bin 60 kamu binası kullanılamaz halde

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#Kahramanmaraş#Deprem#Enkaz
5 bin 60 kamu binası kullanılamaz halde
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli deprem, binlerce kamu binasını da enkaza çevirdi.

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11 ilde valilik, kaymakamlık, belediye, il müdürlükleri, sağlık kuruluşlarına ait 522 kamu binası çöktü.

5 bin 60 kamu binası kullanılamaz halde

2 bin 965 kamu binası ağır hasar gördü, 561 kamu binası da acil yıkılacaklar listesine alındı. Sayısı 4 bin 48’i bulan binalara orta hasarlı kamu binaları da eklendiğinde toplam 5 bin 60 kamu binası kullanılmaz hale geldi.

5 bin 60 kamu binası kullanılamaz halde

İllere göre; Hatay’da 998, Kahramanmaraş’ta 736, Gaziantep’te 680, Malatya’da 474, Adıyaman’da 435, Diyarbakır’da 80, Elazığ’da 23, Kilis’te 41, Osmaniye’de 215, Adana’da 19 ve Şanlıurfa’da 77 kamu binası ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olarak tespit edildi. 1752 ibadethane de kullanılmaz hale geldi.

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#Kahramanmaraş#Deprem#Enkaz

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