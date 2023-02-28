5 bin 60 kamu binası kullanılamaz halde

Haberin Devamı

11 ilde valilik, kaymakamlık, belediye, il müdürlükleri, sağlık kuruluşlarına ait 522 kamu binası çöktü.

2 bin 965 kamu binası ağır hasar gördü, 561 kamu binası da acil yıkılacaklar listesine alındı. Sayısı 4 bin 48’i bulan binalara orta hasarlı kamu binaları da eklendiğinde toplam 5 bin 60 kamu binası kullanılmaz hale geldi.

İllere göre; Hatay’da 998, Kahramanmaraş’ta 736, Gaziantep’te 680, Malatya’da 474, Adıyaman’da 435, Diyarbakır’da 80, Elazığ’da 23, Kilis’te 41, Osmaniye’de 215, Adana’da 19 ve Şanlıurfa’da 77 kamu binası ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olarak tespit edildi. 1752 ibadethane de kullanılmaz hale geldi.