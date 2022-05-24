5 ayda 28 bin 581 sınır dışı

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurda yasadışı giriş yapan, vize veya ikamet ihlalinde bulunan, çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen, sahtecilik yapan, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancıların sınır dışı işlemlerinin etkin bir şekilde devam ettiği ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

“2016 yılından itibaren şu ana kadar 2 milyon 616 bin 509 yabancının ülkeye girişi engellendi. 2022 yılındaki engelleme istatistiklerine bakıldığında, toplam 153 bin 88 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği ve etkin bir sınır yönetimi politikası benimsendiği görülüyor. 2022 yılında Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 74 bin 516 olarak kayıtlara geçti. Bu kişilerden 9 bin 829'u her ay tüm illerde yapılan Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamaları kapsamında yakalandı.

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Son olarak 15- 22 Mayıs’ta İstanbul'dan gerçekleştirilen 9 charter seferiyle geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına bulunan toplam 1054 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkesine gönderildi.

1680 AFGAN YOLLANACAK

Önümüzdeki günlerde 1680 düzensiz göçmen, Afganistan'a yapılacak 12 charter seferiyle Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinesinde sınır dışı edilecek. Bu charter seferlerden ilki dün Erzurum'dan 138 düzensiz göçmenin ülkesine gönderilmesiyle gerçekleştirildi.”

GERİ GÖNDERME YÜZDE 70 ARTTI

“Geri gönderme merkezlerinde, idari gözetim altında bulunan 94 farklı uyruktan 18 bin 801 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor. Bu kapsamda 10 bin 763 Afganistanlı, 2 bin 740 Pakistanlı, 1776 Suriyeli ve 3 bin 522 diğer yabancı uyruklu düzensiz göçmen idari gözetim altında tutuluyor. Afganistan'a uçuşların açıldığı 27 Ocak 2022'den itibaren 7 bin 997'si 40 charter seferiyle ve 6007'si tarifeli seferlerle olmak üzere toplam 14 bin 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkesine gönderildi. Bu yıl şu ana kadar 354'ü charter, diğerleri tarifeli seferlerle olmak üzere toplam 4 bin 982 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Yılbaşından itibaren Afganistan, Pakistan ve farklı uyruklardan toplam 28 bin 581 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi. Böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla sınır dışı edilme sayısı yüzde 70 arttı.”