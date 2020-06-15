5.7'yle sallandık

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yerin 5 kilometre derinliğinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bingöl dışında Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli ve Muş’ta da hissedildi. Depremle birlikte bölgede yaşayanlar panik yaşadı. Deprem anında ev ve işyerlerinde olanlar dışarı çıktı. Bölgede yapılan ilk incelemede, Karlıova’ya bağlı 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynarpınar köyündeki jandarma karakolunun 2 gözetleme kulesi yıkıldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri ve sağlık görevlilerin sevk edilirken, bazı evlerin duvarlarında da çatlak oluştu.

VALİLİK: 3 KORUCU YARALI

Bingöl Valiliği'nce depreme ilişkin açıklamada, “İki gözetleme kulesi çökmüş, üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Hasar tespit devam etmektedir” denildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıkladı, daha sonra da 5.8 olarak revize etti.

PROF. GÖRÜR UYARMIŞTI

Bingöl’de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem için Prof. Dr. Naci Görür’ün aylar önce uyarı yaptığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Demirören Haber Ajansı’na konuşan Prof. Görür, nokta atışı yaparak Bingöl-Karlıova’ya dikkat çektiği röportajında şunları söylemişti: “Elazığ’ın 30 kilometre doğusunda belirli yerlerde stres atıldı. Ama bu fayın özelliği gereği, Palu’ya doğru oradan Bingöl Karlıova’ya doğru alana özen göstermek lazım. Veya Malatya, Adıyaman yöresi ve oradan Kaharmanmaraş’a doğru olan kesimlere özenli olmak lazım.”