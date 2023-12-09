5.1'lik deprem sonrası gözler İstanbul'a çevrildi! Hangi bölgeler daha tehlikeli? İşte zemini en sağlam ilçeler

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Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde geçtiğimiz hafta 5.1, ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Deprem, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde hissedilmişti.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise son dönemde Türkiye'de meydana gelen depremler hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı. Ersoy şu ifadeleri kullandı:

Depremin önceden tarihini ve büyüklüğünü söyleyemiyoruz. Bugün de olabilir ama çok uzun bir periyot olmayacaktır. Yüksek rakama karşı direnmek kumardır. Nüfus ve yapı stoğu açısından kritik. Marmara depremi çok önemli, beklediğimiz bir deprem.

'6 ŞUBAT’TAN SONRA FAY HARİTASI YENİLENİYOR'

Bir yandan artçı depremler sürüyor. Malatya civarında 5’in üzerinde deprem oldu geçen günlerde. Doğu Anadolu fayında artçılara dikkat çemiştik. 6’ya kadar çıkabilir şiddeti. Türkiye’nin her yerine yayılmış durumda faylar.

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İzmit Körfezi’nden geçen fay kırığından bahsetmiştik. Bu kol Bolu’dan aşağıya da iniyor. Sürekli iller ve ilçeleri ifade ederek kaçış arıyoruz. Bir yerde fay var demekten ziyade zemin de önemli. Konya fayı da var. Hiçbir yer o kadar masum değil. Zemine uygun yapı stoğu yoksa zararla meydana gelebilir. 6 Şubat’tan sonra fay haritası yenileniyor.

Türkiye’nin yüzde yüzü deprem bölgesi. İstanbul’a 20 km’ye yakın mesafede. Kıyı bölgeleri depremden daha fazla etkilenecek. En yakın yerler koyu bölgeler. Küçükçekmece ve Büyükçekmece kıyı kısımları görülüyor. Arnavutköy’e doğru etki azalacak. Maltepe’nin yarısından yukarı gittiğinizde kayalık sert zemin. Bu jeolojik harita değil. Bu faya uzaklığı baz almış.

Anadolu yakası genel olarak sağlam ancak ayrışmış kötü zeminler de var. Kadıköy, Pendik, Tuzla’da kötü zeminler var.

Bir ev alırken uzmanlara danışmak gerekiyor. Bakırköy tarafında koyu olmasına rağmen 25 milyon senelik kayalar var. Sancaktepe civarında 300 milyon senelik.

İSTANBUL'DA ZEMİNİ SAĞLAM BÖLGELER

Avrupa yakasında Haliç’in kuzeyi, Şişli, Sarıyer, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüp’ün kuzey tarafları, Başakşehir’in önemli kısmı ve Arnavutköy sağlam zeminler. Ama güneyi için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Başakşehir’in güneyi, Güngören, Bağcılar, Bakırköy, Fatih, Zeytinburnu zemin olarak daha duyarlı. Buralara bina yaparken daha fazla uğraş vermek, daha fazla mühendislik projesi uygulamak gerekir ki depreme karşı güvenli yapı stoğu oluşturalım.

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