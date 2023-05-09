45 bin öğretmen görev başına

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Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Önceki hafta 4 bin 134 engelli kardeşimizin atamasını yapmıştık. Böylece son 10 yılda toplam 12 bin 98 engelli öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Ülkemizde 2002 yılında yaklaşık 500 bin öğretmenimiz vardı. Bu sayı artık 1 milyon 200 bine ulaştı. Şu andaki mevcudun yüzde 75’inden fazlasını biz atadık. Sizlerle birlikte ataması yapılan öğretmen sayısı 800 bini buluyor. Tek kalemde Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da gerçekleştiriyoruz. Göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek.

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ASLAN PAYI EĞİTİME

2002’de ilk göreve geldiğimizde eğitimi önceliklerimizin en başına yerleştireceğiz demiştik. Bütçelerin tamamında aslan payını hep eğitime ayırdık. Toplam eğitim bütçemizi 651 milyar liraya yükselttik. Derslik sayısını 343 binden 620 bine çıkardık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 28’den 15’e, ortaöğretimde 18’den 13’e indirerek, OECD ortalamasını yakaladık. Göreve geldiğimizde 100 lise çağı öğrencisinin sadece 44’ü okula gidebiliyorken bugün 99’u okula gidiyor. Okulöncesi 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 11’ken yüzde 90’a yükselttik. Ortaöğretimde 100 kız evladımızın 39’u okula erişiyordu. Bugün 95’i okula erişiyor.

Erdoğan’a atama töreninde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve öğretmenler de eşlik etti. Atanan öğretmenler sevinçle birbirine sarıldı.

ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Cudi Gabar’da keşfettiğimiz en büyük petrol kuyusuna şehit öğretmenimiz ‘Aybüke Yalçın’ın ismini verdik. Gencecik yaşındayken, teröristlerin bizden ve sevgili öğrencilerinden kopardığı şehidimizin hatırasına sahip çıktık.”