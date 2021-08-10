43 ilin geçiş noktasında denetimler artırıldı! Tek tek durdurdular

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, son günlerde yaşanan otobüs kazalarının ardından kontrol noktalarında otobüs denetimlerini artırdı.

Trafik ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki ve Kırıkkale-Ankara kara yolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altındaki uygulama noktasında yolcu otobüslerini tek tek durduruyor.

Ekipler, araçlardaki takograf cihazlarını inceleyip, şoförlerin yolculuk sürelerini denetleyerek alkol kontrolü yapıyor.

HES KODU KONTROLLERİ DE YAPILIYOR

Otobüslere binen trafik ekipleri, yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolcuların HES kodu kontrolleri de yapılıyor.

Otobüs şoförü Feridun Fırtına, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücü arkadaşlarının biraz daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları gerektiğini belirterek, yolculukları çift şoför olarak yaptıklarını söyledi.

YOLCU OTOBÜSLERİNDE DENETİM

Türkiye'de son günlerde yaşanan otobüs kazaları sonrası şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetimler sıklaştırıldı.



İç Anadolu Bölgesi'nde kavşak noktada bulunan Aksaray’da polis ekipleri, Ankara, Adana, Konya ve Nevşehir'e bağlayan karayolunda yolcu otobüslerini durdurup denetim yaptı. Polis, otobüslerin takometre, evraklar ve lastiklerini kontrol etti. Ayrıca yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulunuldu.





'KEMER TAKMIYORUZ'



Yolculardan Mevlit Kalender, otobüslerde yolcuların genellikle kemer takmadığını belirterek, ''Otobüs kazalarında son günlerde ciddi kayıplar verdik. Denetimlerin daha da artmasını istiyoruz. Vatandaşlar olarak bizlerin de sorumlulukları var. En önemlisi de kemer takmak; ama bizler takmıyoruz. Polis uyarınca taktım. Kemer takmamız bizim canımız için önemli ama bizler yapmıyoruz maalesef'' dedi.



'KAZALAR ŞOFÖRLERİN YORGUNLUĞUNDAN OLUYUR'



Ankara’dan Hatay’a yolcu taşıyan otobüsün şoförü Mehmet Sönmez kazaların şoförlerin yorgunluklarından kaynaklandığını belirtti. Sönmez, ''Bu kazalar şoförlerin yorgunluğundan ya da dikkatsizlikten meydana geliyor. Denetimler gayet yerinde. Denetleme olmadan bu işler kesinlikle olmaz. Bizde yolcularımızı aracı binerken kemer takmaları konusunda uyarıyoruz. Ama herkes kemer takma işini uygulamıyor ve bizim uyarılarımızı dikkatte almıyor'' diye konuştu.

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