Son dakika: 43 ilin geçiş noktası kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan dönüş yoğunluğu, Kurban Bayramı'nın son gününde de devam ediyor. Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönenler, sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. Kırıkkale-Ankara karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için karayolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

MARMARİS'TE YOĞUNLUK: 65 BİN ARAÇ ÇIKIŞ YAPTI

Muğla'nın Marmaris ilçesine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başladı. Bugün saat 12.00 itibari ile 65 bin aracın ilçeden çıkış yaptığı bildirildi.



Bayram tatilini geçirmek üzere Marmaris ve 13 kırsal turistik mahallesine gelenler, dün akşamdan itibaren dönüşe geçti. Dönüş güzergahındaki yollarda yoğunluk yaşandı, plajlar ve otellerin havuz başlarındaki kalabalık ise biraz olsun azaldı.







Cumhuriyet Caddesi'nden, ilçenin Muğla istikametine giden karayolu üzerinde bulunan Ulusal Egemenlik Caddesi'ne kadar 4 kilometrelik araç konvoyu oluştu. Polis ekipleri, ilçe merkezinde sıkışan trafiği açmak için seferber oldu. Trafiğin rahatlatılması için toplu taşıma ve tur araçları ilçe merkezine alınmayıp farklı güzergahlara yönlendirildi. Dün saat 22.00'den, bugün saat 12.00'ye kadar ilçeden 65 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi.



Polis ve jandarma ekipleri, tatilin sona ereceği 25 Temmuz gününe kadar 70 bin aracın daha ilçeden çıkış yapmasını beklediklerini kaydetti. Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)-

ÇANAKKALE'DE DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Çanakkale feribot iskelesinde, tatilcilerin dün başlayan dönüş yoğunluğu devam ediyor. Gestaş’a ait feribotlar, yoğunluk nedeniyle boğazda tarifesiz seferler yapıyor.



Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk, bugün de öğle saatlerinden itibaren başladı. Ege ve Balıkesir’in Edremit Körfezi sahilleri ile Çanakkale’nin Assos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatilini geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu bayramın son gününde de yoğunluk oluşturdu. İstanbul ve Trakya’nın çeşitli kentlerdeki evlerine gitmek için dönüşe geçen vatandaşlar, boğazın Avrupa yakasına geçebilmek için Çanakkale ve Lapseki feribot iskelelerini kullanıyor. Feribot sırası bekleyenler, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Gestaş firması, Çanakkale iskelesinden Eceabat ilçesine 2, Kilitbahir köyüne 5 feribot, Lapseki ilçesinden Gelibolu ilçesine ise 7 feribot ile tarifesiz seferler yapıyor.







İskele Meydanı’ndan başlayan araç kuyruğu Kayserili Ahmet Paşa Caddesi’nin sonuna kadar dayanırken, trafik polisleri, feribot kuyruğu nedeniyle bu güzergahtaki ara sokakları trafiğe kapattı. Trafik polisleri, feribot sırasını düzenlerken, bir yandan da şehir içi trafik akışını sağlamak için çalışıyor. Gestaş firması görevlileri ise gişelerden geçişi hızlandırmak için seyyar olarak feribot sırasındaki sürücülere bilet kesiyor.

Gestaş firması ayrıca, Bozcaada-Geyikli hattında 2 ve Gökçeada-Kabatepe hattında ise 3 feribot ile sefer yapıyor. Burak GEZEN- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-

TUNCELİ'DE HELİKOPTERLİ DENETİM

Kurban Bayramı nedeniyle 6 günde 90 bin aracın giriş yaptığı 88 bin nüfuslu Tunceli'de helikopterli denetim yapıldı.



Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler Tunceli'ye akın etti. 88 bin nüfusa sahip kente, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) verilerine göre, 17-23 Temmuz tarihleri arasında 90 bin 300 araç giriş yaptı. İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın başkanlığında 300 kişilik personelle 36 noktada Kurban Bayramı önlemlerinin yanı sıra trafikte de helikopterli denetim yapıldı, kural ihlali yapan sürücülere ceza uygulandı.







MİLLİ PARKTA KAMP YAPMAK VE ATEŞ YAKMAK YASAKLANDI



Kent genelinde oluşan yoğunluk nedeniyle Tunceli Valiliği, Ovacık ve Pülümür vadilerinde ateşli piknik, ateş yapmak, kamp yapmak ve çadır kurmak gibi etkinliklerin yasak olduğunu bildirirken, jandarma ve orman muhafaza memurları vadilerde denetimlerini arttırdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi tarafından da milli parkta temizlik çalışması gerçekleştirildi. Tunceli Valiliği, "Doğayı korumak vatandaşlık görevlerimizdendir. Cezalardan sakınmak için değil, doğamızı korumak için lütfen kurallara uyalım" denildi. Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)-

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