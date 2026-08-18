Sağlıklı yaşlanmayı destekleyen 10 besin: Sofranızdan eksik etmeyin

Kolajen, ciltte, eklemlerde ve bağ dokularında bulunan önemli bir protein. Yaş ilerledikçe vücudun kolajen üretimi doğal olarak azalıyor. Vücudun kolajen üretebilmesi için yeterli miktarda protein ve C vitamini alması gerekiyor. Balık, yumurta, tavuk, yoğurt, peynir, kuru baklagiller ve tofu sağlıklı protein kaynakları arasında yer alıyor.
Hidrolize kolajen takviyelerinin cilt nemi ve esnekliği üzerinde bazı olumlu etkileri olabileceğini gösteren çalışmalar bulunsa da sonuçlar kesin değil. Takviyeler dengeli beslenmenin yerini tutmuyor ve kullanılmadan önce doktora danışılması öneriliyor.