Sağlıklı yaşlanmayı destekleyen 10 besin: Sofranızdan eksik etmeyin

Sebzeler düşük kalorili olmalarının yanı sıra vitamin, mineral, lif ve antioksidan açısından oldukça zengin. Havuç, balkabağı ve tatlı patates beta karoten; domates likopen; biber, brokoli ve yeşil yapraklı sebzeler ise C vitamini içeriyor. C vitamini, vücudun kolajen üretebilmesi için gerekli besin öğelerinden biri.

Uzmanlar yalnızca tek bir sebzeye yönelmek yerine farklı renklerde sebzelerin tüketilmesini öneriyor. Çünkü sebzelerin renkleri, içerdikleri farklı bitkisel bileşiklere işaret ediyor.