Alihan Kuriş’ten altın savunması: Düğün takısı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Alihan Kuriş Suç Örgütü’ soruşturmasında tutuklanan Alihan Kuriş, savcılık ifadesinde özetle şunları söyledi:

“Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bana itibar suikastı yapıldığını düşünüyorum. Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin torunuyum, varisiyim ve temsilcisiyim. Onu sevenler beni sever, bir kanaat önderiyim. Kanaat önderi olduğumuz grubun ismini ‘Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin Talebeleri’ olarak kendim nitelendiririm. Dışarıda ne olarak nitelendirildiğini ise ben bilmiyorum, bu hususlar beni ilgilendirmez. Hakkımda böyle bir ithamın yapılmış olmasını bir itibar cellatlığı olarak değerlendiriyorum. Suçlamalarla ilgili hiç kimseye emir ve talimat vermedim. Şahsıma yöneltilen suçlamalar asılsızdır.

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Adıma kayıtlı herhangi bir GSM hattı yok. Ancak ulaşım için genelde ofis hattını kullanırım ancak onu da şu an net olarak hatırlamıyorum. Bunun dışında aile üyelerimin kullandığı GSM hatları ile irtibat kuruyorum. Benim adıma ya da başkası adına olup kullandığım hiçbir başka hat yok. (Kriptolu haberleşme ağı) GLOPPER diye bir şeyi duymadım, ne olduğunu bilmem. Aylık gelirim ortalama 380 bin liradır. Bunlar şirketten aldığım maaş ödemeleri ve kira gelirleridir.

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MİRAS YOLUYLA KALDI

Adıma kayıtlı babamdan kalan, miras yoluyla bana geçen gayrimenkuller var. Bunun dışında kendi ticaretimden kaynaklı Sakarya’da ofis binasında hisse, Çamlıca’da kendime ait 3 katlı bir ev, Kısıklı’da aile fertleri ile hissedar olduğumuz 450 metrekare arsa var. Eşimin ya da çocuklarım adına gayrimenkul yok. Adıma kayıtlı 2008 model Mercedes marka aracım var. Eşimin adına kayıtlı 2022 model bir araç var. Çocuklarımın adına araç yok. Eşim ya da çocuklarım adına herhangi bir firma yok. 2005 yılında halen günümüze kadar devam eden yüzde 51 hissedarı olduğu mimarlık ve inşaat unvanlı firmam var. Bunun dışında 2009–2022 tarihleri aralığında ELF Yapı İnşaat isimli firmada yüzde 49 hissem vardı. 2003-2023 yılları arasında Arden Gıda Sanayi Ticaret firmasında yüzde 5 hissedarlığım vardı.

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HEDİYE VE BİRİKİM

(Evinde bulunan altınlar) Söz konusu aramada ele geçirilen eşyaların birçoğu eşimin düğün takıları ve ziynet eşyalarıdır. Ayrıca çocuklarıma hediye amaçlı verilen takı eşyalarıdır. Tamamı ailemin birikimidir. Evde bulunan 3 milyon dolar değerindeki senet, satışını yapmayı düşündüğüm gayrimenkule ilişkin teminat senedidir. Ancak söz konusu satış yapılmadı, senet bizde kaldı. Senedin vade tarihi zaten geçmiş, senet vasfını yitirmiş.

KARDEŞİMLE ŞİRKET KURDUM

Kısıklı’da doğdum büyüdüm, Çamlıca İlkokulu’nda okudum. Ortaokul ve lise eğitimimi de yine Üsküdar’da tamamladım. Üniversiteyi Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü okuyarak tamamladım. 2005 yılında Altunmimarlık ve İnşaat Şirketi’ni kardeşim Hilmi Tuna Kuriş ile kurduk. Bu şirketin çalışma alanı proje inşaat üzerinedir. Bunun yanında yapı müteahhitliği ve gıda şirketi ARDEN gıdanın da eski ortağıyım. 2009 yılında evlendim. Eşim ev hanımı, bu evlilikten 3 çocuğum var.”

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İZMİR’DE ADA İDDİASI

Alihan Kuriş ve ailesine yönelik soruşturma kapsamında yapılan tapu kayıtları incelemesinde, İzmir’in Dikili ilçesi açıklarındaki Kalem Adası’nda da kayda ulaşıldı. Kalem Adası’nın 258 dönümlük bölümünün 2021 yılında Alihan Kuriş’in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına satın alındığı belirlendi. Kuriş Ailesi’nin bu mülkler için yaklaşık 45 milyon dolar ödediği öğrenildi.