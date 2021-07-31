40’a yakın hedef vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamayla, Kuzey Irak’ta Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere hava harekâtı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, “Hava harekâtı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargâh yerleri ile mağaralardan oluşan 40’a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur” denildi.

terörist geçişi önlendi

Edinilen bilgiye göre 40’a yakın hedefin vurulduğu harekâta çok sayıda savaş uçağı katıldı. Diyarbakır’da konuşlu gece görüşüne sahip Lantirn filolar önceden belirlenmiş hedefleri lazer güdümlü bombalarla vurarak yerle bir etti. Harekât sonrası terör örgütüne verilen zayiatın net olarak belirlenmesi için insansız hava araçları (İHA) keşif uçuşlarına başlarken, güvenlik kaynakları söz konusu bölgelerde çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğinin değerlendirildiği bilgisini paylaştı. Harekâtla vurulan bölgelerden, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının yapıldığı alanlara terörist kaydırılmasının da önlendiği belirtildi.

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