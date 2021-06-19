4. yargı paketi... Boşanmış eşe saldırıya ağır ceza

CEZALAR ARTTIRILACAK

- Teklife göre, boşandığı eşe karşı işlenen suçlar da ağırlaştırıcı neden sayılıp, cezalar arttırılacak. Boşandığı eşini kasten yaralayan kişiye, şikâyet aranmaksızın işlem yapılacak. Bu durumda saldırgana 6 ay ile 1.5 yıl arasında hapis cezası verilecek. Yaralama eylemi canavarca hisle yapılmışsa, hapis süresi 1 yıl ile 2 yıl arasında olacak. Boşanmış eşe karşı yapılan eziyet suçunda saldırganın cezası üç yıldan az olmayacak ve 8 yıla kadar çıkabilecek. Aynı şekilde boşandığı eşini hürriyetinden yoksun bırakan kişiye 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.

- Cezaların infazında, fail açısından kullanışlı olan adli kontrol şartları değişiyor. Adli kontrolde evde geçen iki gün, cezanın mahsubunda bir gün sayılacak. Şüpheli veya sanığın adli kontrol yükümlülüğünün devam edip etmemesine, en geç 4 ayda bir soruşturma evresinde savcının talebi üzerine sulh ceza hâkimi, dava evresinde doğrudan mahkeme hâkimi karar verecek.

- Adli kontrol altında geçecek süre, ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen işlerde en çok 2 yıl olacak. Bu süre zorunlu hallerde 1 yıl uzatılabilecek. Ağır cezalık suçlarda ise adli kontrol süresi en fazla 3 yıl uygulanacak. Bu süre de zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek, toplamda en fazla 3 yıl uzatılabilecek. Terör suçlarında ise uzatma süresi en çok 4 yıl olacak. Bu süreler çocuklar için yarı oranında uygulanacak.

NEZARETTE BEKLEME

- İfadesi alınmak amacıyla mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde yakalanan kişi, belirtilen tarihte yargı makamında olacağını taahhüt ederse, savcılıkça serbest bırakılacak. Böylece kişi hafta sonları veya tatil günlerini fazladan nezarette geçirmeyecek.

TUTUKLAMA ZORLAŞIYOR

- Katalog suçlarda tutuklama, kuvvetli suç şüphesinin yanı sıra “somut delil” şartına bağlı olacak. Bu suçlar şunlar: Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, kasten öldürme, silahla yaralama, ağır yaralama, işkence, cinsel saldırı, çocukların istismarı, hırsızlık, yağma, uyuşturucu, suç örgütü kurma, devlet güvenliğine-anayasal düzene karşı suçlar, silah kaçakçılığı, zimmet, eser kaçakçılığı, kasten orman yakma, toplantı gösteri suçları, terörle mücadele suçları.

- İddianamede, sanığa atfedilen suçu oluşturan olaylar ve suçun delilleriyle ilgisi olmayan bilgilere yer verilmeyecek.

DİNLEME KAYDINI SİLME

- Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtlar, beraat kararı kesinleşirse hâkim denetiminde yok edilecek ve 15 gün içinde yazılı bildirilecek. Halen bu kayıtlar dava açılmazsa savcı denetiminde yok ediliyor.

- Kamu kurumlarına başvurularda cevap süresi, 60’tan 30 güne indirilecek.

TANIKLAR E-POSTAYA DİKKAT

Ceza Muhakemesi Yasası’na yeni hükümler ekleniyor. Tanıklar için zorla getirme tebligatı, telefon, telgraf, faks, e-posta gibi iletişim araçlarıyla da yapılabilecek. İddianameye ilişkin bilgiler ve duruşma tarihi sanığa ayrıca telefon, fax, e-posta gibi araçlarla bildirilecek. Bu bildirim ayrıca suçun mağduruna ve şikâyetçiye de yapılacak.

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