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4 polise 13 yıl sonra ceza

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#Mahkeme#Suç Duyurusu#Resmi Belge
4 polise 13 yıl sonra ceza
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 07:00

Onur Yaser Can (28) narkotik operasyonuyla ilgili 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

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Üçüncü kez çağırıldığı 2 Haziran 2010 günü emniyetin camından atlayarak intihar etti. Mahkemenin yaptığı suç duyurusu üzerine dört polis ve bir bilirkişi hakkında, 12 yıl sonra “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” ve “resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlarından 6.5 yıldan 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dünkü karar duruşmasında Hakan Aydın, Muhammet Ongun, Onur Ülker ve Yunus Başay’a “resmi belgeyi yok etme, bozma” suçunu kamu görevlisi sıfatıyla işledikleri gerekçesiyle 6’şar yıl hapis cezası verildi.

 

 

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#Mahkeme#Suç Duyurusu#Resmi Belge

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