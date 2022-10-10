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4 gündür haber alınmayan kimsesiz kadın evinde ölü bulundu

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#Sakarya#Kimsesiz Kadın#Akyazı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 22:30

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde barınma ve tüm ihtiyaçları ilçe belediyesi tarafından karşılanan 67 yaşındaki kimsesiz kadın, evinde ölü bulundu.

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Olay Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıl önce ilçe belediyesince yaşaması için ev tahsis edilen ve tüm ihtiyaçları karşılanan kimsesiz Tülay Kepe'den (67) komşuları 4 gündür haber alamadı. Kepe'nin evine giden komşuları, gelen koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve gelen ekipler, içeri girdiklerinde yaşlı kadının cansız bedenini buldu. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde ve çevresinde çalışma yaparken, savcının incelemesinin ardından Kepe'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaşlı kadının ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.

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