Son dakika.. Gözler Ankara'da! Kabine Toplantısı başladı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Beştepe’de toplandı. Toplantı 16:30'da başladı. Toplantıda en önemli gündem maddesi Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan “İlk Evim İlk İşyerim” kampanyasında gelinen aşama ve sosyal konut arsası...

ARSA-İŞYERİ BAŞVURULARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 milyon arsa ve 10 bin işyeri için bugün başlayan başvurularla ilgili kabineyi bilgilendirecek. Arsasını alacak vatandaş, kendi evini devlet desteğiyle yaptırabilecek.

EYT DÜZENLEMESİ

Toplantıda Erdoğan’ın “Faiz her geçen gün, her geçen ay düşmeye devam edecek” dediği faiz politikası, enflasyonun düşürülmesine yönelik tedbirler ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak. Bu kapsamda milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesinde gelinen son aşama ve yeni destek ödemelerinin de kabinede gündeme gelmesi bekleniyor.

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BAŞÖRTÜSÜ ÇALIŞMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışının ardından AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı anayasa değişikliği de toplantıda ele alınacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında yapılan ilk çerçeve çalışmanın da bugün kabinede gündeme geleceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Birkaç maddeyle sınırlı olması beklenen anayasa değişikliğine yönelik atılacak adımın da bugün kabinede yapılacak değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

Toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.