4 bin lirayla 'Babama gidiyorum' deyip çıktı, bir daha haber alınamadı

Manisa’da kuyu sondaj işinde çalışan İsa Aslan, bayram öncesi izin alarak memleketi Şanlıurfa’ya geldi. Konuklu Mahallesi’ndeki eşi ve çocuklarının yanına giden Aslan, 29 Nisan akşamı saat 20.30 sıralarında 'babamlara gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Yanında 4 bin lira ile evden çıkan Aslan'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, İsa Aslan'ın bulunması için arama çalışması başlattı.



İsa Aslan'ın annesi Hacir Aslan, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi. Ağabeyi Halil Aslan da kardeşinden 8 gündür haber alamadıklarını ifade ederek, "Jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduk. Kendisinin sağ salim bulunmasını arzu ediyoruz” dedi.

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