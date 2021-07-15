4 bin 532 sayfalık gerekçe: Adım adım öldürdüler

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 2007 yılında öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 bin 532 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, en başından itibaren örgütsel işbirliği içerisinde yürütülen sözde soruşturmaların, FETÖ tarafından Dink cinayeti öncesinde tasarlanıp, adım adım yürürlüğe konulmak suretiyle gerçekleştirildiği belirtildi. Örgütsel hedefe ulaşmak adına faillerin azmettirilip teşvik edildiği, cinayetin önlenmesini sağlayacak delillerin, haber mekanizmalarının ve raporların gizlendiği, cinayet anına kadar faillerin takip edilip işlenmesinin sağlandığı ifade edildi. Cinayet sonrasında da delillerin karartılarak örgüt izlerinin temizlendiği kaydedildi.

KURUMLARLA İRTİBATLANDIRILDI

Örgütün yayın araçlarıyla dejenere edilmiş bilgilerle devlet kurumlarının cinayetle irtibatlandırıldığı anlatılan kararda, memurlar yönünden yapılan soruşturmaların örgüt çıkarları doğrultusunda yönlendirilip, aleyhe olanların susturulmaya çalışıldığı öne sürüldü. Örgütün kamu bürokrasisinde elde ettiği gücün devamı olarak İstanbul’a yaptırdığı atamalarla ‘vahim’ nitelikte pek çok kumpas soruşturmaları yürüterek, nihai amacına ulaşmak adına devlete el koyma teşebbüsüne giden tüm süreci takip edip uyguladığı kaydedildi.

CİNAYETİ BEKLEDİLER

FETÖ’nün İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü’nü ele geçirmek istediği bildirilen kararda, şöyle denildi: “Yanlı teftiş raporlarıyla atamalar yönlendirildi. Trabzon’da görevli emniyet müdürü Ramazan Akyürek ile C-2 Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer cinayetin azmettiricisi Yasin Hayal’i ve Dink’e yönelik planları biliyordu. Örgütün çıkarlarını gözeterek hareket ettikleri için müdahale etmek yerine cinayetin gerçekleşmesini, öncesi ve sonrasındaki bilgi, kayıt ve belgelerin yok edilmesini sağladılar.”

TAKİP ETTİLER

İstihbari bilgilerin MİT ve diğer devlet kurumlarından gizlendiği belirtilen gerekçeli kararda “Dink öldürüldüğünde, Ali Fuat Yılmazer’le daha önceden tanışan İstanbul Jandarma İstihbarat’ta görevli yüzbaşı Muharrem Demirkale’ye bağlı unsur elemanları takipteydi. Örgütün yıkıcı emelleri doğrultusunda cinayetin işlenmesini sağladılar” ifadeleri yer aldı.

KORUMA VERİLEBİLİRDİ

Kararda ayrıca Orhan Pamuk ve Yaşar Kemal hakkındaki koruma kararları örnek gösterilerek, Dink’i korumaya yönelik tedbirler alınmaması ağır kusurlu ihmal olarak nitelendirildi.

FETÖ’CÜ ESKİ POLİS ŞEFLERİNE MÜEBBET

Davada dönemin emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, gazeteci Ercan Gün’ün de arasında bulunduğu 26 sanık ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. 6 sanık hakkında hükmen tutuklama kararı veren mahkeme, duruşma salonunda bulunan sanık Gazi Günay’ı kararla birlikte tutukladı. Dönemin Trabzon İl Emniyet Müdürü Reşat Altay, İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkındaki davalar ise, suçlamaların zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle düşürüldü.

MAL VARLIKLARINA EL KOYULDU

HRANT Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu 11 firari sanık hakkında ‘kaçak’ kararı verildi ve tüm mal varlıklarına el koyuldu. Davanın görüldüğü İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanıklar Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar’ın ‘kaçak’ sayılmalarına karar verdi. Mahkeme ayrıca ‘kaçak’ sayılan sanıklara ait araç ve taşınmazlara tedbir konulmasına, bankalardaki tüm hesapları ve kiralık kasalarına el koyulmasına karar verdi. El koyulan mal ve taşınmazlar için TMSF kayyum olarak atandı.

ÖZ VE DUMANLI’YA TEBLİGAT

Mahkeme, eski savcı Zekeriya Öz ile kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkındaki ‘kaçak’ kararını ise gerekli işlemler tamamlandıktan sonra karara bağlayacak.

Bu amaçla Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı’ya tebligat çıkarılacak. Firari 2 sanık, ilan yayımlandıktan 15 gün sonra kaçak sayılacak ve el koyma tedbirleri uygulanacak.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara