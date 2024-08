4 ay yaklaşmak yok

Haberin Devamı

İddiaya göre 14 Haziran 2024’te Özlem Y. ile sevgilisi Hamit Can S. arasında tartışma yaşandı. Hamit Can S., avukat sevgilisini darp ettikten sonra eve kilitleyip silahla tehdit etti. Daha sonra Hamit Can S. tarafından ısrarlı şekilde günde en az 30 kez aranıp taciz edilen Özlem Y., telefonlarını açmayınca bu defa tehdit ve hakaretlere maruz kaldı.

‘SİLAHINA EL KOYUN’

Hamit Can S. tarafından darp ve tehdit edildiğini, hürriyetinden yoksun bırakıldığını, ısrarlı takip mağduru olduğunu ileri süren avukat Özlem Y., savcılığa şikâyetçi oldu. Özlem Y., ayrıca aile mahkemesine başvurarak korunma talebinde bulundu. Günlük hayatına geri dönebilmesi için Hamit Can S.’nin kendisine yaklaşmamasını ve silahına el konulmasını istedi. Talebi kabul eden aile mahkemesi, Hamit Can S.’nin 4 ay süreyle kız arkadaşı Özlem Y.’ye yaklaşmamasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, Hamit Can S.’nin bu karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar hapis yatacağını da kararında açıkladı.

Haberin Devamı

Karara itiraz eden Hamit Can S. ise iddiaları reddederek asıl kendisinin şiddet mağduru olduğunu belirtti. İtiraz dilekçesinde, Hamit Can S.’nin, Özlem Y. tarafından hakarete uğradığı, darp ve tehdit edildiği öne sürülerek, “Müvekkil müteahhitlik yaptığı için, işi gereği silahların kendisine iadesi gerekir. Müvekkil aleyhine haksız ve mesnetsiz alınan bu kararın kaldırılmasını istiyoruz” denildi.