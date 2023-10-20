37 eser İsviçre’den eve döndü

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye ile İsviçre arasında 5 Kasım 2022'de imzalanan 'Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasadışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine İlişkin Anlaşma' kapsamında, 37 parça tarihi eserin iadesini sağladı. Erken Tunç Çağı, Urartu ve Roma dönemlerine ait çoğu bronz objelerden oluşan tarihi eserler, Türkiye'ye getirildi. En eskisi M.Ö. 3 bin yılına ait, aralarında 6 bin yıllık Kusura tipi idol de bulunan tarihi eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi. Tarihi eserler, konservasyon ve restorasyon çalışmalarının ardından burada sergilenecek.

TÖRENLE TESLİM ALINDI

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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Burcu Özdemir, iki ülke arasındaki anlaşmanın Anadolu kökenli eserlerin iadesine zemin hazırladığını belirterek, şunları söyledi: "İsviçre Federal Kültür Bürosu yetkilileri ile yakın işbirliğimiz sayesinde geçtiğimiz yaz aylarında bize bu eserlerin bilgisi iletildi. Bakanlık uzmanlarımız titizlikle bu eserleri inceledi ve Anadolu kökenli olduklarına dair raporlar hazırlandı. Bu eserlerin iade talebi İsviçre makamlarına sunuldu. 11 Ekim 2023 tarihinde Bern Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle bu eserler teslim alındı."

URARTU DÖNEMİ

- Eserler ağırlıklı olarak Urartu dönemine ait ve bronz parçalardan oluşuyor. Eserler arasında at koşum takımları, Urartu kazanlarına aplike edilen boğa başları, günlük kullanım kapları ve mobilya aksamları yer alıyor. M.Ö. 3 bin yılına tarihlenen 'Beyce Sultan' ve 'Kusura' tipi idollerin bir birleşimi olarak tanımlanan bir idol de bulunuyor. Bunun yanı sıra Anadolu’nun Roma dönemine ait gümüş bir vazo parçası ve geyik figürü de eser grubunda yer alıyor.

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10 AYDA 3 BİN ESER GERİ GETİRİLDİ

- Burcu Özdemir, bu yıl 3 bin, 2002 yılından bu yana da 12 bin 76 kültür varlığının yurtdışından Türkiye'ye iadesinin sağlandığını hatırlattı: “Eser iade çalışmalarımızda diplomatik girişimler, kolluk ve adli yardımlaşma talepleri ya da gereken durumlarda dava açılmasına gidiliyor. İsviçre ve ABD’nin de içinde olduğu 12 ülke ile eser iadesi konusunda ikili anlaşmamız var. Bu anlaşmalarla ülkemiz makamlarının ilgili ülkelerdeki muhataplarıyla yakın işbirliği ve koordinasyonla çalışması imkânı doğduğu için bu anlaşmalara büyük önem veriyoruz. İkili anlaşma sayımızı artırmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kültür varlıkları ait oldukları topraklarda sergilenmeli ve bulunmalıdır.”