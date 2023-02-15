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35 kişi hayatını kaybetmişti... İsias Otel'in 4 sorumlusu gözaltında

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#Deprem#İsias Otel#KKTC
35 kişi hayatını kaybetmişti... İsias Otelin 4 sorumlusu gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 11:36

Adıyaman'daki İsias Otel'in deprem nedeniyle yıkılmasına yönelik soruşturma kapsamında otel sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı. KKTC kız ve erkek voleybol takımlarından oluşan 39 kişilik kafilenin de kaldığı otel ,depremde çökmüş ve toplamda 35 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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Adıyaman'daki İsias Otel'in depremde yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında otel sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Bahsi geçen otel sorumluları ile ilgili derhal soruşturma başlatılmış olup gerekli tüm inceleme ve araştırmalar titizlikle yapılmaktadır. Soruşturma kapsamında şu aşamada otel sorumluları olan Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek yakalanmış olup, gerekli işlemleri için Adıyaman ilimize intikalleri sağlanmaktadır. Sorumlulukları bulunan olası diğer şüpheli/şüpheliler için çalışmalarımız titizlikle devam etmekte ve tüm tedbirler alınmaktadır.

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#Deprem#İsias Otel#KKTC

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