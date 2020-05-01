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DHA
Haber Giriş: 01.05.2020 - 21:17,Son Güncelleme:

32 saatlik görevin ardından Ankara'ya indi

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32 saatlik görevin ardından Ankara'ya indi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile hazırlanan tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştıran TSK'ya ait Airbus A400M tipi uçak, yaklaşık 32 saatlik görevin ardından Ankara'ya indi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştıran TSK'ya ait uçağımız, yaklaşık 32 saatlik görevi başarıyla tamamlayarak Ankara'ya döndü" denildi.

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