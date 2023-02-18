300 binada arama kurtarma sürüyor 

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CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programına bağlanan Bakan Süleyman Soylu, özetle şu bilgileri paylaştı:

“Bu ölçekteki depremde yaptığımız değerlendirmelerde sadece arama kurtarma yapılan bina sayısı 20 binin üzerinde. Hasar tespitlerde hemen hemen yarı orandayız. Yaklaşık 82 bin bina hem yıkılmış hem ağır hasar almış hem de acil yıkılacak koduyla kodlanmıştır. Şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik. Arama kurtarma çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığı, 300 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, bir bölümünün Hatay Antakya’da bir bölümünün Kahramanmaraş, Adıyaman ve Diyarbakır’da devam ettiğini söyleyebilirim.

(Geç kalındı eleştirileri) Bir kapasite anında harekete geçirildi. Bu hazırladığımız kapasite jandarmasından polisine kadar, TSK’dan DSİ’sine kadar bütün arama kurtarma ekiplerimize kadar, yetmedi uluslararası sisteme kadar. Bizsaat 05.30’de uluslararası sisteme çağrıya çıktık, 05.33’te çağrımızın karşılığını aldık, onlar da üç beş dakika içerisinde bütün dünyaya çağrıya çıktılar. Türkiye bu konuda depremi haber alır almaz, AFAD Merkezi’nde bütün bu sistemini harekete geçirmiştir.

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ULAŞMAYI ZORLAŞTIRDI

Bu depremin ölçeği, büyüklüğü, etkisi, yıktığı binalar, oluşturduğu alan, yıktığı fay hattı ve koşullar havalimanlarının kapalı olması, telefonların çekmiyor olması, yolların kapalı olması, hava şartlarının ciddi şekilde etkilemesi evet bir zaman diliminde alana ulaşmayı zorlaştırdı.

İKİ BİNADAN BİRİ GİTMİŞ

Antakya’daki hasar oranı yüzde 51. Her iki binadan biri gitmiş. Önümüzdeki 1 yıllık bir süreç var. Ekonomisinin, tarımının ayağa kaldırılması lazım. Bir yıl boyunca bu yardımların buraya devam etmesi gerekir. Elbette devlet kendi kaynaklarından süreci yönetecektir. Hijyen malzemelerine ihtiyaç var. Buralar tarım alanlarımız, yeme ihtiyaç var. (Yağma ve hırsızlık olayları) Kahramanmaraş’ta bütün arkadaşlarımızla konuştuk bir tek böyle bir olay söz konusu değil. Hiçbir yerde böyle bir olay söz konusu değil. ”