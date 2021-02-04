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Gündem
Aydemir KADIOĞLU
Haber Giriş: 04.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

30 öğrenciye tutuklama talebi

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30 öğrenciye tutuklama talebi
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Boğaziçi Üniversitesinde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasının ardından başlayan protestolar dün de devam etti.

Güney Kampüs Meydanı'nda toplanan akademisyenler ve öğrenciler Rektör Bulu’ya istifa çağrısı yaptı. Öte yandan pazartesi günkü eylemler sırasında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 11 öğrenciye çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol olarak ev hapsi uygulandı. Yine pazartesi gözaltına alınan öğrencilerden 30'u ise tutuklanmaları istemiyle dün akşam nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Savcılık, 12 öğrenci hakkında ise ev hapsi verilmesi, 9'unun adli kontrolle serbest bırakılmasını talep etti.

30 öğrenciye tutuklama talebi

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