3 yıldır yoğun bakımdaydı! Hayatını kaybetti

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Altınordu ilçesinde 3 yıl önce rıhtıma otomobili ile giren Tufan Aşçı (23), 200 metre uzunluğundaki rıhtımın ucunu kadar gitti. O dönemde korkulukları olmayan rıhtımda bir anlık dikkatsizlik sonucu otomobil denize düştü. Kısa bir süre sonra araç sulara gömüldü. Kurtarma ekiplerine haber verilmesiyle olay yerine gelen dalgıçlar kısa bir aramadan sonra otomobilin yerini bularak Tufan Aşçı’yı denizden çıkardılar.

O günden bu yana yoğun bakım tedavisi gören ve tedavisi evde devam eden Tufan Aşçı’dan üzücü haber geldi. Altınordu Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Nuri Aşçı’nın kardeşi Cavit Aşçı’nın oğlu olan Tufan Aşçı, bu sabah hayatını kaybetti.

Ölümü sevenlerini yasa boğan Tufan Aşçı, yarın Akyazı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Giresun’un Piraziz ilçesi aile kabristanlığında toprağa verilecek.