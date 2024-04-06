3. genel başkan gören Şero 20 yaşına giriyor

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CHP’nin 2005 yılındaki genel merkezinin inşaatı sırasında bulundu. Veteriner Hekimi Dr. Özçetin, doğum tarihini Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı 19 Mayıs’ı karnesine kaydetti. Yaklaşık bir ay sonra da 20 yaşına giriyor.

DEMANS OLUŞMADI CİN GİBİ

Şero’nun insan yaşıyla yaklaşık 100 yaşında olduğunu belirten Dr. Özçetin “İnsanlardaki gibi kedilerde de demans oluyor; ama Şero bilinç berraklığını koruyor halen. 20’ye gelince kedilerde de akli kayıplar oluyor; ama Şero gayet cin gibi. Yaşına göre çok iyi durumda. Birçok hastalıkla mücadele etti ve hepsini yendi. Son 10 yıldır hastanemize geliyor gidiyor. Karaciğerinde, böbreğinde ve akciğerinde olmak üzere birkaç kronik problemi var. Tiroit de eklendi buna. Canla başla hayata tutunuyor. Bu gelişinde ümitsizdik; ama güçlü bir kedi ve tekrar ayağa kalktı. Deniz Baykal’dan bu yana üçüncü Genel Başkanı da gördü” dedi.