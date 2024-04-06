×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

3. genel başkan gören Şero 20 yaşına giriyor

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Şero#Kedi
3. genel başkan gören Şero 20 yaşına giriyor
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 07:00

CHP Genel Merkezi’nin maskotu kedi Şero, 20’nci yaşına girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak sevenlerini korkutan Şero, veteriner hekimi Dr. Tarkan Özçetin’in müdahaleleri sonucunda yeniden ayağa kalktı. Şero’nun güçlü bir kedi olduğunu vurgulayan Özçetin, “Bayramdan sonra taburcu etmeyi planlıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

CHP’nin 2005 yılındaki genel merkezinin inşaatı sırasında bulundu. Veteriner Hekimi Dr. Özçetin, doğum tarihini Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı 19 Mayıs’ı karnesine kaydetti. Yaklaşık bir ay sonra da 20 yaşına giriyor.

DEMANS OLUŞMADI CİN GİBİ

Şero’nun insan yaşıyla yaklaşık 100 yaşında olduğunu belirten Dr. Özçetin “İnsanlardaki gibi kedilerde de demans oluyor; ama Şero bilinç berraklığını koruyor halen. 20’ye gelince kedilerde de akli kayıplar oluyor; ama Şero gayet cin gibi. Yaşına göre çok iyi durumda. Birçok hastalıkla mücadele etti ve hepsini yendi.  Son 10 yıldır hastanemize geliyor gidiyor. Karaciğerinde, böbreğinde ve akciğerinde olmak üzere birkaç kronik problemi var. Tiroit de eklendi buna. Canla başla hayata tutunuyor. Bu gelişinde ümitsizdik; ama güçlü bir kedi ve tekrar ayağa kalktı. Deniz Baykal’dan bu yana üçüncü Genel Başkanı da gördü” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Şero#Kedi

BAKMADAN GEÇME!