3 bin 352 rakımda vatan nöbeti... Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı namazını Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 bin 352 metre yükseklikteki Varkavik Tepe Üs Bölgesi’ndeki asker, polis ve güvenlik korucuları ile kıldı. Soylu, namaz sonrası personelle tek tek bayramlaştı. Bakan Soylu’ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu eşlik etti.

VATANI KORUYORSUNUZ

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Soylu’nun ve üs bölgesindeki personelin bayramını kutlayarak, “Sizler gerçekten bu vatanı, özellikle şehitlerimizin ardından teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Sizlere şahsım, ailem, milletim adına en kalbi şükranlarımı bildiriyorum. Kurban Bayramı’nızı özellikle tebrik ediyorum. Rabbim yar, yardımcınız olsun” dedi.

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İSLAM ÂLEMİNİN BAYRAMINI KUTLADI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, “Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun” dedi.

MARMARİS’TE PARTİLİLERLE BULUŞTU

Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla’nın Marmaris ilçesine giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte bayram namazını kıldı. Marmaris’in Okluk Koyu’nda bulunan yazlık konutunda kılınan bayram namazının ardından AK Parti Muğla milletvekilleri, il ve ilçe yönetimi ile biraraya gelen Erdoğan, partililerin bayramını kutladı.

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ÜLKE LİDERLERİYLE BAYRAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler karşılıklı Kurban Bayramı’nı kutladı.