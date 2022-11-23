‘3 Aralık’ı bekleyin’

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Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında özetle şöyle konuştu:

TERÖR İNSANLIK SUÇU

“Terör bir insanlık suçu, bunu dünyaya anlatmak zorundayız. Terör iç politika malzemesi olamaz. Terör kimden, nereden, hangi amaçla gelirse gelsin, hep beraber karşı çıkmak zorundayız. Kısır tartışmalarla terörün yanındaymış, karşısındaymış gibi algı yaratmanın Türkiye’ye hiçbir faydası yoktur. Tam tersine terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürersiniz. Onlar zaten toplumu bölmek istiyorlar.

SINIR YOLGEÇEN HANI

(İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırı) Evet, güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz, hemen yakaladılar. Ama asıl sorulması gereken soruyu daha sormadık. Bu terörist sınırdan nasıl geçti? Nasıl oluyor da sınırlarımız yolgeçen hanına dönebiliyor? Terör başımızın belası, önlem alacaksınız kardeşim. Önlem aldınız da, terörle mücadele ettiniz de biz karşı mı çıktık?

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Uyuşturucu teröristleri de var aramızda, yüz binleri zehirliyorlar. Tonlarca uyuşturucu ülkeye nasıl giriyor? Devleti yöneten biri baronlarla fotoğraf çektirir mi Allah aşkına?

ÜRETİCİYİ SUÇLUYORLAR

Çiftçinin girdi fiyatları yıllık yüzde 138.5 arttı. Neden bu zamlar oluyor diye bağırıp esnafı, üreticiyi suçluyor. Devleti yönetenler kimseyi suçlamaz, önlem alır. Gübrede artış yüzde 226 oldu. Gübre üreticileri kartel oluşturmuş, Rekabet Kurumu soruşturma açtı. Tarım Bakanı Vahit Kirişci ile Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı bu görevlerine gelinceye kadar fabrikanın yöneticileri. Asıl suçlayacağın adamları getirip bakan yaptın ya.

TAZE PARA DA HAZIR

Amerika ve İngiltere’ye gittiğimde, bizim partililer de merak etti ‘Bizim başkan niye gitti, bu kadar sorun varken’ diye. Sabredin 3 Aralık’a kadar. 3 Aralık’ta yeni bir vizyonu açıklayacağız. Türkiye’nin tarihine şöyle bir bakın her 7 yılda bir kriz olur. Bazen çok derin olur ve bu krizlerden bir avuç insan faydalanır. Ama milyonlar bu kriz nedeniyle büyük mağduriyetler yaşarlar. Emin olun çok güzel şeyler açıklayacağız. Belli aralıklarla bir krize giren bir Türkiye değil, sonsuza kadar krizi bitirecek bir vizyon açıklayacağız. O nedenle gittim. Vizyonumuz hazır, ekiplerimiz hazır, yatırımcılar hazır, taze para da hazır. Türkiye’yi bu beladan sonuna kadar kurtaracağız.”

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DIŞ POLİTİKADA ÖZAL ÖRNEĞİ

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yle görüşmesine ilişkin şunları söyledi: “2012’de Cezayir bağımsızlığını ilan ettiğinde Türkiye, BM’de çekimser kalmıştı, yani bağımsız devlet olarak tanımamıştı. Bize kırgınlardı, derin izler bıraktı. Ta ki rahmetli Özal gidip, özür dileyene kadar. Ama Erdoğan tam tersini yaptı. Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı için, ‘Sisi’yi cumhurbaşkanı olarak kabul etmediğimizi söyledim’ diyordu. Ne oldu Allah aşkına? Türkiye’nin itibarı böyle sarsılmamalı.”